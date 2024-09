Partido do presidente Ilham Aliyev vence as eleições antecipadas no Azerbaijão

De Euronews Georgia

A taxa de participação, de acordo com os resultados preliminares para todo o país, foi de 37,27%.

Nas eleições antecipadas deste domingo, que foram objeto de grande atenção, o partido no poder no Azerbaijão, o partido Novo Azerbaijão, obteve uma vitória apertada.

De acordo com as sondagens à boca das urnas, o partido do presidente Ilham Aliyevobteve 68 dos 125 lugares do Milli Majlis, o parlamento do Azerbaijão, menos um do que os 69 que tinha obtido anteriormente.

Os restantes lugares foram atribuídos a pequenos partidos pró-governamentais ou a independentes. Cerca de 990 candidatos concorreram para 125 lugares no Parlamento.

Partido Novo Azerbaijão no poder desde 1993

Rovzat Gasimov, vice-presidente da Comissão Eleitoral Central do Azerbaijão (CEC), comentou os resultados preliminares, declarando que: “No total, 11 partidos políticos estão representados no parlamento na sequência destas eleições. Mas estes são resultados preliminares. Assim, e todos os outros, apenas dez partidos políticos obtêm um total de 13 lugares no parlamento. De acordo com os resultados preliminares, a taxa de participação em todo o país foi de 37,27%”.

O Partido Musavat, o mais antigo partido político existente na formação da oposição do Azerbaijão, apresentou 34 candidatos para as eleições de domingo, mas apenas 25 deles estavam registados. Outro partido da oposição, a Alternativa Republicana, apresentou 12 candidatos.

O partido Novo Azerbaijão tem mantido o controlo do poder desde 1993, inicialmente sob a liderança de Heydar Aliyev e agora sob a liderança do seu filho, Ilham Aliyev. No entanto, a governação do partido tem sido marcada por acusações de governação pesada e de repressão da dissidência, o que suscita preocupações quanto ao estado da democracia na nação da Ásia Central.

O presidente do país e líder do partido é comparado por alguns analistas a “um chefe da máfia nos telegramas diplomáticos dos EUA, ou a um ditador”. Em 2012, foi galardoado pela primeira vez com o prémio de Personalidade do Ano em matéria de Crime Organizado e Corrupção, atribuído pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project. De acordo com os Repórteres Sem Fronteiras, no final de 2023, seis repórteres foram presos em duas semanas durante uma ação de repressão contra jornalistas independentes.

Votação aconteceu em Nagorno-Karabakh pela primeira vez em 30 anos

As eleições estavam inicialmente previstas para novembro de 2024. No entanto, no final de junho de 2024, os deputados solicitaram ao Presidente Ilham Aliyev a dissolução da Assembleia Nacional e a realização de eleições em setembro, a fim de evitar uma colisão com aConferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2024, que Baku acolherá de 11 a 22 de novembro.

Apesar das críticas dos partidos da oposição, o Tribunal Constitucional aprovou o pedido em 27 de junho, permitindo a Aliyev dissolver o Parlamento no dia seguinte e fixar o dia 1 de setembro como a nova data das eleições.

Estas eleições marcam um momento importante na história do Azerbaijão, pois ocorrem menos de um ano depois de as forças azeris terem reconquistado a região de Nagorno-Karabakh, que estava sob controlo arménio desde 1994.

Pela primeira vez em 30 anos, a votação teve lugar no Nagorno-Karabakh, simbolizando o controlo renovado do Azerbaijão sobre a região.