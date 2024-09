Chamas consomem casas no distrito de Aveiro. Portugal acionou mecanismo de Proteção Civil da UE

De Euronews

Várias habitações estão a arder em Albergaria-a-Velha devido ao incêndio que começou no concelho vizinho de Sever do Vouga. Vários fogos estão ativos no território nacional, que está em situação de alerta. Mecanismo Europeu de Proteção Civil foi ativado.

Várias habitações estão esta segunda-feira a arder em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, devido ao incêndio que começou no concelho vizinho de Sever do Vouga, informou fonte da autarquia à agência Lusa.

De acordo António Loureiro, presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha, o bairro Brandão Gomes foi evacuado e o mesmo procedimento foi já solicitado para o lugar da Cruzinha.

Devido à intensidade das chamas, o município divulgou um aviso à população para que se mantenha resguardada, sendo que não há aulas na cidade durante esta segunda-feira.

AVISO À POPULAÇÃOTendo em conta os incêndios florestais, os estudantes devem manter-se em casa, não se dirigindo às escolas. Posted by Município de Albergaria-a-Velha on Monday, September 16, 2024

A situação no distrito de Aveiro é crítica: o incêndio que começou ontem em Oliveira de Azeméis mobiliza mais de 500 operacionais, mais de 160 meios terrestres e quatro meios aéreos, dando origem ao fogo que agora lavra em Albergaria-a-Velha, e que mobiliza por esta altura mais de 70 operacionais, 16 viaturas e um meio aéreo. O fogo teve início esta manhã, pelas 7:20 segundo informação do site da Proteção Civil.

Um fogo em Sever do Vouga tem no terreno mais de 160 operacionais 56 viaturas e um meio aéreo.

Na zona de Estarreja o céu está cinzento por causa dos incêndios. Euronews

Vários fogos estão ativos no país sendo que todo território de Portugal continental está em situação de alerta até terça-feira devido ao risco de incêndio.

No concelho de Castelo Branco, o incêndio ativo em Louriçal do Campo mobiliza por esta altura mais de 262 operacionais e 82 viaturas. O dispositivo de combate ao fogo foi reforçado, estando seis meios aéreos a operar no local. Ainda na região centro, em Penalva do Castelo, as chamas são combatidas por 145 bombeiros, 41 viaturas e sete meios aéreos.

A Euronews confirmou junto da Proteção Civil que Portugal já acionou o mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

Incêndios levam ao corte de estradas

Os incêndios que lavram no distrito de Aveiro estão a motivar cortes nas autoestradas A1, A25 e A29, estando a GNR a apelar para que os automobilistas não circulem nas zonas dos fogos.

“Os condutores devem abster-se de circular nas vias em direção a Aveiro. É a melhor forma de manterem a integridade física e não colocarem em perigo a vida”, disse à Lusa o major Vítor Ribeiro, da GNR de Aveiro, cerca das 09:00.

Bombeiro morre em Oliveira de Azeméis

Um bombeiro da corporação de São Mamede Infesta que estava entre os elementos que combatem o incêndio de Oliveira de Azeméis, morreu. O homem, com cerca de 60 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante a pausa para refeição.

Marcelo Rebelo de Sousa já enviou condolências à família do operacional.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já falou ao telefone com a viúva e com o Comandante dos Bombeiros, endereçando à família enlutada as sentidas condolências, manifestando a sua solidariedade aos amigos próximos e, particularmente, aos Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta", é possível ler numanota publicada no site da presidência.

Portugal em situação de alerta

Todo o território de Portugal continental está em situação de alerta até terça-feira devido ao risco de incêndio resultado das previsões meteorológicas, que apontam para um "significativo agravamento do risco de incêndio rural".

No âmbito da declaração de situação de alerta, foram implementadas várias medidas de caráter excecional.

Entre eles está a proibição do acesso, circulação e permanência no interior de espaços florestais ou caminhos rurais, a realização de queimadas ou queimas e qualquer tipo de trabalho florestal com recursos a maquinaria.

Está também proibida a utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos.

