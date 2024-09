Incêndio de grandes dimensões extinto no norte da Roménia: "O fogo estava a 30 metros de nós"

De Euronews com EBU

Locais tiveram de combater o fogo sozinhos, antes de os bombeiros chegarem, devido ao avanço rápido das chamas.

Os habitantes de Maramures, no norte da Roménia, têm estado a avaliar os danos depois de ter sido extinto um incêndio de grandes dimensões na zona.

Seis armazéns foram reduzidos a cinzas e pomares inteiros foram destruídos no incêndio que deflagrou no sábado.

O secretário de Estado do Ministério do Interior, Raed Arafat, disse no sábado que 90 pessoas tinham sido retiradas da zona.

Segundo os locais, o fogo começou de repente e intensificou-se rapidamente antes de alcançar as casas.

"Fiquei assustada, liguei para o 112 e perguntaram-me a que distância estava o fogo de nós, estava a cerca de 30 metros", disse Cornelia Pop, uma residente local.

Os habitantes indicaram que tiveram de tentar combater o fogo sozinhao para proteger as casas, até que os bombeiros conseguissem chegar ao local e apagar o fogo.

O rescaldo do enorme incêndio em Maramures, no norte da Roménia, 8 de setembro de 2024 Screenshot EBU

"Com pás, com bombas de água, com o que tínhamos, também trabalhámos para que o fogo não avançasse. Ainda bem que a vegetação aqui à volta foi cortada, se não teríamos ardido como ratos", disse outro local, Alexandru Precup.

Mais de 250 bombeiros de Maramures e dos condados vizinhos foram mobilizados para extinguir o incêndio, sendo que vão permanecer na zona, mesmo com o fogo extinto, para efeitos de controlo. Esta área também está a ser observada com a ajuda de um drone e várias aeronaves estão a sobrevoar Maramures.

A Inspeção Geral para Situações de Emergência acredita que o fogo começou numa área de vegetação seca entre as localidades de Lapusel, Coltau e Ariesu de Padure, e que ficou fora do controlo rapidamente. Mas as autoridades ainda não sabem como começou e abriram um inquérito para determinar as causas.