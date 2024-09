Starmer vai contribuir com 4,75 milhões de euros para luta contra a migração irregular de Meloni

De Euronews com AP

O primeiro-ministro britânico encontrou-se com a sua homóloga italiana, Giorgia Meloni, em Roma, na segunda-feira, para discutir a forma como os dois países podem reforçar a cooperação na luta contra a migração ilegal.

Na sequência de uma reunião com a sua homóloga italiana, Giorgia Meloni, o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, deverá contribuir com cerca de 4,75 milhões de euros para a sua iniciativa destinada a ajudar a travar a migração irregular.

O financiamento faz parte do “Processo de Roma” de Meloni, um acordo assinado em julho de 2023 no âmbito dos esforços europeus para “externalizar” os controlos dos migrantes, externalizando-os para países terceiros.

O “Processo de Roma” compromete-se a combater as causas profundas da migração ilegal - incluindo conflitos, dificuldades económicas e alterações climáticas - e a reprimir os traficantes de migrantes.

Após a reunião de segunda-feira, Starmer elogiou a sua homóloga italiana, Giorgia Meloni, pelos “progressos notáveis” que a Itália fez na redução do número de migrantes que chegam às suas costas de barco.

O líder britânico de centro-esquerda não é um aliado natural de Meloni, que lidera o partido de extrema-direita Fratelli D´Italia, mas como a migração ilegal continua a estar no topo da agenda política do Reino Unido, Starmer disse que estava a tentar perceber como é que o governo italiano conseguiu resolver a questão de forma tão eficaz.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, à direita, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, encontram-se na Villa Pamphilj, em Roma. Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

“Fizeram progressos notáveis ao trabalharem com os países ao longo das rotas de migração como iguais, para resolverem os fatores de migração na origem e para combaterem os gangues. Como resultado, as chegadas irregulares a Itália por mar diminuíram 60% desde 2022”, disse Starmer a Meloni na conferência de imprensa conjunta em Roma.

“Por isso, estou satisfeito por estarmos a aprofundar a nossa cooperação aqui ... para partilhar informações, partilhar táticas, fechar as rotas dos contrabandistas e esmagar os gangues”.

Meloni subscreveu os sentimentos de Starmer e afirmou que o primeiro-ministro britânico manifestou interesse em “novas soluções”, como o acordo com a Albânia.

“Falámos sobre o acordo Itália-Albânia, que é uma solução pela qual o Governo britânico está muito interessado, e é evidente que lhe oferecemos todos os elementos para compreender melhor este mecanismo, que foi uma das novas mudanças introduzidas pelo Governo italiano na política dos fluxos migratórios”, afirmou Meloni.

A Amnistia Internacional criticou a decisão de Roma de abrir centros de tratamento de requerentes de asilo na vizinha Albânia, classificando-os como “uma mancha no governo italiano”.

Repressão sob fogo

Mais de 22 000 migrantes passaram de França para o Reino Unido este ano, o que representa um ligeiro aumento em relação ao mesmo período de 2023.

Entretanto, várias dezenas de pessoas morreram ao tentar fazer a travessia, incluindo os oito mortos quando um barco com cerca de 60 pessoas encalhou nas rochas no sábado.

Em contraste, o número de migrantes que chegaram a Itália de barco no primeiro semestre deste ano diminuiu 60% em relação a 2023, de acordo com o Ministério do Interior do país.

Meloni prometeu uma repressão da migração depois de assumir o cargo em 2022, com o objetivo de dissuadir os potenciais refugiados de pagar a contrabandistas para fazerem a perigosa travessia do Mediterrâneo para Itália.

O seu governo assinou acordos com vários países africanos, incluindo a Tunísia, para bloquear as partidas, impôs limites ao trabalho dos navios de salvamento humanitário, combateu os traficantes e tomou medidas para dissuadir as pessoas de partir.

A Itália também assinou um acordo com a Albânia nos termos do qual alguns migrantes adultos do sexo masculino, resgatados no mar quando tentavam chegar a Itália, seriam levados para a Albânia enquanto os seus pedidos de asilo são processados.

No entanto, os procuradores italianos em Palermo revelaram no sábado que estavam a pedir uma pena de prisão de seis anos para o vice-primeiro-ministro de Meloni, o líder de extrema-direita da Lega, Matteo Salvini, pelo seu papel na recusa de 2019 de permitir que um navio de uma ONG humanitária que transportava migrantes atracasse perto de Lampedusa.

Salvini, que entretanto recebeu o apoio total do primeiro-ministro italiano e do seu parceiro de coligação, terá o seu caso ouvido em outubro.