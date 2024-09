Este pode ter sido o maior ataque ucraniano ao arsenal de Moscovo desde 2022

Renovadas em 2018, estima-se que as instalações em Toropets tenham armazenado toneladas e toneladas de bens militares, incluindo explosivos, cartuchos de artilharia e mísseis balísticos.

O ataque de um drone ucraniano a um importante depósito de armas russas na região de Tver, na madrugada de quarta-feira, poderá ser o maior ataque do exército ucraniano contra o arsenal de Moscovo desde o início de 2022.

A explosão do ataque foi tão forte que as estações de monitorização de sismos detetaram-na como se fosse um pequeno terramoto, enquanto a NASA relatou uma série de fontes de calor detetadas pelo seu equipamento a partir do espaço.

Estima-se que a instalação de Toropets tenha armazenado cerca de 30 000 toneladas de munições militares. A destruição das munições que aí se encontravam armazenadas irá muito provavelmente afetar negativamente o grupo operacional do norte do exército russo.

Mas o que é a instalação de armazenamento militar russo em Toropets e qual a sua importância?

Renovada em 2018, estima-se que a instalação em Toropets tenha armazenado toneladas e toneladas de bens militares, incluindo explosivos, projéteis de artilharia e mísseis balísticos.

O antigo vice-ministro da Defesa russo, Dmitry Bulgakov - detido no início do ano por acusações de corrupção - afirmou, após as renovações, que o local cumpria os "mais elevados padrões internacionais" e podia defender as armas de mísseis e "até de um pequeno ataque nuclear".

O local de armazenamento cobria uma área de mais de 5 quilómetros quadrados e um perímetro de mais de 12 quilómetros de comprimento.

Vista geral do rescaldo de uma grande série de explosões num depósito de munições em Toropets, Rússia, quarta-feira, 18 de setembro de 2024. AP/AP

Que mísseis foram armazenados nas instalações?

A cidade de Toropets está situada a cerca de 470 quilómetros a norte da fronteira ucraniana e a destruição das munições aí armazenadas irá muito provavelmente afetar negativamente o grupo operacional norte do exército russo, incluindo o abastecimento das tropas em Kursk, Belgorod e Bryansk.

De acordo com fontes ucranianas, o local militar em Toropets terá albergado tanques de combustível, bem como mísseis destinados a sistemas de mísseis Iskander, sistemas de mísseis Tochka-U, bombas aéreas guiadas e munições de artilharia variadas.

O diretor do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, Andriy Kovalenko, afirmou que, para além das suas próprias munições, a Rússia tinha também começado a armazenar munições norte-coreanas em Toropets.

As imagens recolhidas pelo serviço de satélite Maxar mostram claramente a extensão dos danos causados pelo ataque do drone ucraniano, que provocou uma série de explosões, de acordo com uma fotografia partilhada pelo chefe da equipa russa do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW).

As imagens mostram grandes colunas de fumo que cobrem grande parte da área, enquanto um olhar mais atento à área de armazenamento de munições indica que os incêndios continuam a arder dentro e perto de alguns bunkers, acrescentou George Barros do ISW.

Os paióis de armazenamento foram destruídos?

A maior parte das munições está presumivelmente armazenada no subsolo, pelo que a questão é saber se a Ucrânia utilizou drones que pudessem penetrar no interior dos bunkers.

Uma avaliação completa dos danos continua a ser impossível devido ao fumo espesso que paira sobre o local. No entanto, a possível destruição dos bunkers pode também ter sido o resultado de Moscovo não ter respeitado os seus próprios regulamentos, colocando os bunkers demasiado próximos uns dos outros, por exemplo.

Apesar de apelar repetidamente ao Ocidente para que levante as restrições à utilização de mísseis de longo alcance em território russo, a Ucrânia tem vindo a utilizar os seus UAV produzidos internamente para atacar até 1800 quilómetros de profundidade na Rússia, como foi o caso na cidade de Orsk.