Ucrânia ataca e incendeia armazém militar no interior da Rússia

Os drones ucranianos atingiram, durante a noite, um grande depósito militar numa cidade no interior da Rússia, provocando um enorme incêndio e levando à evacuação de algumas casas.

Drones ucranianos atingiram um depósito militar em Toropets, cidade no Oblast de Tver, no interior da Rússsia, obrigando a retirar os locais. Ainda não há informação sobre eventuais vítimas.

A Ucrânia revelou entretanto que destruiu armazéns militares russos a cerca de 380 quilómetros a noroeste de Moscovo, ou seja, a cerca de 500 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

O ataque foi realizado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, juntamente com as Forças de Inteligência e Operações Especiais ucranianas, disse um responsável ucraniano à agência Associated Press.

Segundo a mesma fonte, que falou sob anonimato, o depósito abrigava mísseis Iskander e Tochka-U, bem como bombas planadoras e projéteis de artilharia; as instalações incendiaram-se e as chamas estenderam-se por uma área de seis quilómetros.

A agência noticiosa estatal russa RIA Novosti citou as autoridades regionais dizendo que os sistemas de defesa aérea estavam a trabalhar no momento do “ataque maciço de drones” em Toropets e que estes foram destruídos.

“Hoje, como resultado do ataque de veículos aéreos não tripulados no território da Federação Russa, o sistema de defesa aérea do Ministério da Defesa funcionou. Os veículos aéreos não tripulados foram abatidos e houve um incêndio quando caíram. Agora estamos a retirar a nossa população, os residentes, e a manter a ordem pública”, disse Igor Rudenia, governador da região de Tver.

Governador da região de Tver, Igor Rudenya numa reunião da sede operacional em Toropets, após o ataque de Veículos Aéreos Não Tripulados. Quarta-feira, 18 setembro 2024 AP/Press Service of the Government of the Tver Region of Russia

As forças russas também lançaram três bombas guiadas numa cidade na região de Sumy, na Ucrânia, ferindo duas pessoas e danificando casas e veículos.

Em Zaporizhzhia, os residentes locais continuam a lidar com as consequências de um ataque russo que matou duas pessoas e feriu cinco no início da semana.