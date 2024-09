Cerca de quatro mil bombeiros no terreno combatem 17 incêndios em curso

De Euronews

Proteção Civil dá conta de 90 ocorrências ativas em Portugal Continental, sendo que 17 incêndios estão em curso e 60 em fase de conclusão.

PUBLICIDADE

Os fogos que lavram há vários dias no distrito de Aveiro continuam a ser os que mobilizam mais operacionais e meios. Ainda assim, incêndios em Oliveira de Azeméis e Albergaria-a-Velha estão em fase de resolução. O incêndio em Pessegueiro do Vouga continua ativo com mais de 500 operacionais no tereno.

O incêndio em Castro Daire "continua a lavrar com muita intensidade", permanecendo ativo em todas as frentes e com grandes projeções a obrigar à reposição dos meios de combate, avançou a Proteção Civil à agência Lusa. O fogo mobilizava às 6:30 426 operacionais, apoiados por 108 viaturas em Soutelo e 122 operacionais em Moção.

Arouca também mantém o incêndio ativo com mais de 230 operacionais e 71 meios terrestres. O incêndio que deflagrou naterça-feira à noite já destruiu cerca de dois quilómetros dos Passadiços do Paiva e continua a lavrar com “média intensidade”, informou ontem a autarquia, que decidiu continuar com as escolas fechadas esta quinta-feira.

Temperaturas descem esta quinta-feira

Para esta quinta-feira, Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para uma descida da temperatura máxima. O IPMA aponta ainda para períodos de muita nebulosidade com ocorrência de aguaceiros durante a tarde, que serão mais prováveis no interior do país.

Além da descida das temperaturas, o IPMA aponta ainda para o aumento da humidade no ar e a redução do vento.

Todos estes fatores conjugados representam uma ajuda preciosa para os operacionais no terreno que combatem os fogos no país.

Apesar da mudança no estado do tempo, o concelho de Penela, no distrito de Coimbra, mantém-se hoje em perigo máximo de incêndio.

Vários concelhos dos distritos de Santarém, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre, Guarda, Aveiro, Braga, Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Viseu, Bragança e Faro, estão hoje em perigo muito elevado de incêndio.

Crise climática é "fator multiplicador das tragédias a que assistimos"

António Guterres não tem dúvidas de que eventos extremos como os incêndios em Portugal e as cheias na Europa Central são resultado da crise climática. Durante uma conferência de imprensa, o secretário-geral da ONU afirmou que a "crise climática é um fator multiplicador de todas as tragédias a que assistimos".

“É absolutamente evidente que o agravamento dos incêndios em Portugal, o agravamentos das cheias na Europa Central e Oriental, o agravamento das cheias na Nigéria, tem uma relação direta com o agravamento da crise climática", afirmou.

António Guterres utilizou ainda rede social X para mencionar os fenómenos extremos atualmente vividos no continente europeu, reforçando a necessidade de ação climática urgente.

Mais de 100 mil hectares de área ardida

Desde domingo já arderam mais de 106 mil hectares em Portugal continental segundo o sistema europeu Copernicus, principalmente nas regiões Norte e Centro do território, as mais afetadas pelos fogos.

O balanço atual dá conta de 150 vítimas dos fogos, incluindo cinco mortes.

Na quarta-feira realizou-se o funeral de João Silva, o bombeiro de 60 anos que morreu no passado domingo durante uma pausa no combate ao incêndio em Oliveira de Azeméis.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, estiveram presentes na cerimónia.