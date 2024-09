Mais de cinco mil operacionais continuam a combater incêndios em território nacional

De Euronews

Por esta altura, existem cerca de 49 incêndios ativos no país. Quatro pessoas morreram devido às chamas. Portugal está sob alerta máximo por causa dos incêndios, quadro que irá vigorar até ao final de quinta-feira.

Mais de cinco mil operacionais combatiam dezenas de incêndios ativos no norte e centro de Portugal continental na manhã desta terça-feira. De acordo com o site da Proteção Civil, existem mais de 100 ocorrências ativas no país, 48 incêndios em curso (informação consultada às 6:55).

As situações em Albergaria-a-Velha e Oliveira de Azeméis continuam a causar grande preocupação. Em Albergaria, mais de 450 operacionais combatem as chamas e um número semelhante de bombeiros foi mobilizado para Oliveira de Azeméis. Os meios aéreos começam a operar a partir das 8:00.

Drante a noite, a pequena povoação de Ribeira de Fráguas em Albergaria-a-Velha viu-se rodeada de chamas que ameaçaram as habiações e chegaram a atingir alguns quintais.

De salientar também as situações em Sever do Vouga, onde mais de 500 operacionais apoiados por 160 viaturas combatem as chamas em pelo menos doois locais. Na região de Coimbra, um incêndio em Carvalhosas mobiliza mais de 300 operacionais e 101 viaturas.

Um porta-voz da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) descreveu à Lusa a situação no terreno como "muito difícil", devido a "um conjunto de incêndios muito significativos".

Uma mulher, de 83 anos, morreu esta noite em Mangualde, vítima dos incêndios, confirmou à CNN o presidente da autarquia local, Marco Almeida. A mulher entrou em paragem cardiorrespiratória, tornando-se na quarta vítima mortal dos incêndios que mobilizam milhares de operacionais no terreno.

Na segunda-feira as autoridades anunciaram duas mortes, uma pessoa carbonizada em Albergaria-a-Velha e uma morte por ataque cardíaco em Sever do Vouga.

Na noite de domingo, um bombeiro tinha morrido de "doença súbita" quando combatia as chamas em Oliveira de Azeméis.

Cerca de 40 pessoas ficaram feridas na sequência dos fogos que assolam o norte e centro do país.

IPMA mantém oito distritos sob aviso amarelo devido ao calor

No terreno, as condições de combate ao fogo deverão continuar difíceis com o IPMA a manter os avisos devido ao calor.

Oito distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido ao calor, segundo informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O aviso estará em vigor até, pelo menos, às 18:00 desta terça-feira.

Num comunicado, o IPMA disse que os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob alerta devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

Vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental apresentam um perigo muito elevado e elevado de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De recordar que o Governo prolongou a declaração de situação de alerta até às 23:59 do próximo dia 19, ou seja, quinta-feira.

Incêndios provocam corte de estradas

Os incêndios estão a provocar vários constrangimentos ao nível da circulação rodoviária, com a Proteção Civil a desaconselhar as viagens para as áreas afetadas, nomeadamente para o distrito de Aveiro.

Durante a noite, várias estradas e autoestradas foram cortadas em diferentes zonas, numa situação que se manteve durante a manhã.