Teresa Ribera poderá tornar-se a segunda mulher mais poderosa da União Europeia

A ministra espanhola, perita em questões ambientais, poderá tornar-se o braço direito da presidente da Comissão Europeia, caso passe do exame final do Parlamento Europeu.

Quando Ursula von der Leyen estava a decidir a quem atribuir a cobiçada pasta da concorrência, foram considerados os candidatos económicos mais fortes.

O responsável pela concorrência da União Europeia (UE) detém um poder significativo, podendo bloquear fusões, aplicar coimas a grandes empresas e proibir subsídios estatais que distorcem o mercado. Ao contrário dos outros comissários, não precisa da aprovação dos governos ou dos deputados europeus para tomar decisões.

Durante o mandato de uma década de Margrethe Vestager como diretora da Comissão Antitrust da UE, este papel ganhou ainda mais influência. Vestager tornou-se numa das figuras mais conhecidas da UE, tendo dirigido processos de grande visibilidade contra gigantes tecnológicas, entre elas a Google e a Apple, e ajudas sem precedentes às empresas no âmbito da COVID-19, que suscitaram tanto elogios como controvérsia.

O nome de Teresa Ribera surgiu como candidata ao cargo de Comissária da Concorrência numa fase tardia do processo de seleção, suscitando preocupações devido à sua experiência limitada no domínio do direito da concorrência.

Ribera tem uma longa experiência em questões ambientais

Ribera, uma das ministras mais influentes do governo de Pedro Sánchez, tem-se concentrado principalmente em questões ambientais ao longo da sua carreira, em particular no combate às alterações climáticas.

No entanto, pessoas do círculo de von der Leyen confirmaram que a presidente da Comissão procurava alguém que pudesse não só lidar com os aspetos técnicos da função de concorrência, mas também encarnar a influência e o reconhecimento que Vestager trouxe para o cargo.

Dado que a sua equipa não dispunha de um candidato com a mesma combinação de carisma e experiência, e uma vez que vários dos novos responsáveis tinham pouca experiência governamental, Ribera foi apontada como a principal escolha.

Inicialmente, a ministra espanhola foi vista como uma possível substituta de Frans Timmermans, o arquiteto do Acordo Verde Europeu. Ribera ocupou vários cargos em instituições internacionais, incluindo nas Nações Unidas e no Fórum Económico Mundial, e desempenhou um papel fundamental na negociação do Acordo de Paris e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

A espanhola é uma opositora declarada dos combustíveis fósseis e da energia nuclear, tendo ganho proeminência em Bruxelas durante as conversações sobre a reforma do mercado energético da UE.

De certa forma, assegurou o cargo que inicialmente se esperava que viesse a ocupar, estando encarregada de dar continuidade ao Pacto Ecológico e da sua transformação num Pacto Industrial Limpo.

Antes de ser nomeada por von der Leyen, Ribera era vice-presidente e ministra da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico de Espanha, o que significa que já estava a trabalhar para manter o seu país no caminho certo para atingir o objetivo de redução de 90% das emissões até 2040, ao abrigo da Lei Europeia do Clima.

Agora, ao substituir formalmente Vestager e ao assumir muitas das responsabilidades de Timmermans, Ribera é vista como o provável braço direito de von der Leyen.

O desafio da concorrência

Embora os conhecimentos de Ribera em matéria de ambiente estejam bem estabelecidos, o direito da concorrência representa um novo e complexo desafio para a ministra, que continuará a estar no centro das atenções.

Um dos seus maiores desafios será o de ultrapassar os recentes acórdãos do Tribunal de Justiça da UE, que restringiram a autoridade da Comissão em matéria de antitrust, nomeadamente na sequência da decisão relativa à concentração Illumina-Grail.

Este acórdão limitou a utilização pela Comissão do instrumento "killer acquisition", que Vestager utilizava anteriormente para analisar as aquisições de empresas com baixos rendimentos, nomeadamente nos setores da tecnologia e da saúde.

Numa publicação na rede social X, a Comissária Vestager afirmou que este facto "limita a possibilidade de atuar em relação a aquisições 'assassinas' ", enquanto o relatório de Draghi também defende "a alteração das práticas operacionais e a atualização das orientações para tornar o atual Regulamento das Concentrações adequado à sua finalidade".

Com muitos apelos para reabrir as regras da UE em matéria de concentrações, von der Leyen solicitou a Ribera, na sua carta de missão, que trabalhasse para modernizar a política de concorrência e incluísse uma revisão das Orientações relativas ao controlo das concentrações horizontais, bem como uma tónica na abordagem dos riscos de aquisições "assassinas", numa tentativa de encontrar formas de viver com o acórdão.

Outro aspeto fundamental será o desenvolvimento de um novo quadro de auxílios estatais para complementar o acordo industrial limpo e acelerar a implantação das energias renováveis em toda a UE.

Embora Ribera se ocupe das economias de plataforma e da aplicação das medidas previstas na Lei dos Mercados Digitais, grande parte da responsabilidade pela economia digital parece estar a ser transferida para Henna Virkkunen, o que reflete uma redistribuição de funções na Comissão.