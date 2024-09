Ministro dos Negócios Estrangeiros turco: "A Turquia não precisaria de procurar o BRICS se a sua adesão à UE fosse aceite"

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, declarou que a Turquia está a procurar diversificar as suas opções em termos de alianças globais e sublinhou que o país tem como objetivo a adesão à UE há muito tempo.

"Se a Turquia tivesse sido aceite como membro de pleno direito da União Europeia (UE), não estaria à procura do BRICS", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, numa transmissão em direto na quinta-feira.

O BRICS é uma organização intergovernamental que inclui o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, o Irão, o Egito, a Etiópia e os Emirados Árabes Unidos, e é frequentemente vista pelo Ocidente como um contraponto à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), da qual a Turquia é membro.

"Se a nossa integração económica com a União Europeia tivesse sido coroada com a adesão, agora ao nível da União Aduaneira, mas se tivesse sido coroada com a adesão acima disso, talvez não estivéssemos neste tipo de procura em muitas questões", disse Fidan ao programa Editorial Desk, na sede da Agência Anadolu, na capital Ancara, quando questionado sobre a candidatura do seu país aos BRICS.

O ministro indicou que a Turquia está "a prosseguir as suas relações com a UE e a tentar levá-las a um ponto de boa fé", e revelou que as negociação entre Ancara e Bruxelas têm estagnado ao longo do tempo.

"Estamos interessados não só nos BRICS mas também na ASEAN"

Fidan afirmou na entrevista que a Turquia está a tentar ativamente estabelecer parcerias globais, em especial com o BRICS e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

"Como já disse, estamos muito próximos não só do BRICS mas também da ASEAN. Estamos também muito interessados na ASEAN. Num mundo em que existem mais ou menos 200 intervenientes nacionais, estes intervenientes estão a tornar-se cada vez mais competentes e estão cada vez mais intervenientes comerciais, intervenientes não estatais e fatores tecnológicos envolvidos. Vemos que a matriz de poder está em constante evolução", indicou o ministro turco.

"Aqui, é preciso ver quais as alianças qualificadas que é necessário desenvolver em cada questão. Nenhum país tem a possibilidade de gerir as crises no mundo sem formar uma aliança, ou seja, sem pagar um preço enorme sozinho. Todos os países têm de formar alianças. Alianças económicas, alianças de segurança, alianças políticas", disse o ministro, acrescentando que "A Turquia tem uma tradição muito forte na cultura do Estado antigo, nomeadamente no estabelecimento de alianças, na participação em alianças e no cumprimento das suas responsabilidades".

Fidan também respondeu à questão sobre se os países BRICS estão a pensar em criar uma verdadeira união como a UE, tendo dito "vamos ver".

O ministro sublinhou que a Turquia está à procura de uma cooperação diferente em matéria de política externa. "Digamos que existem outras organizações de cooperação económica em que a Turquia está atualmente envolvida, nas quais a Turquia está no centro. Há a Organização de Cooperação Económica do Mar Negro e organizações de cooperação económica que estabelecemos com países islâmicos, como a D-8".