Comissão Europeia: nomeação de Magnus Brunner para a pasta da migração gera críticas em Bruxelas

Deputados do Parlamento Europeu criticaram a decisão da presidente da Comissão Europeia de nomear Magnus Brunner para a pasta da migração, "não tem qualquer experiência nesta matéria".

PUBLICIDADE

A nomeação do ministro austríaco Magnus Brunner para a pasta da migração na Comissão Europeia gerou polémica em Bruxelas.

A Áustria é conhecida pela sua posição rígida em relação à liberdade de viajar dentro da União Europeia, tendo bloqueado a integração da Roménia e da Bulgária no espaço Schengen. O país foi, posteriormente, condenado por alargar ilegalmente os controlos fronteiriços.

Para além disso, o nomeado de Viena tem um passado financeiro, dado que ocupa o cargo de ministro das finanças desde 2021, não tendo qualquer experiência em matéria de migração.

Ursula von der Leyen escolheu o atual ministro das Finanças para tratar dos assuntos internos e da pasta da migração, no entanto, o seu perfil e a posição de Viena em relação aos controlos fronteiriços tornaram-se uma fonte de preocupação para alguns deputados do Parlamento Europeu.

"Toda a gente ficou extremamente surpreendida porque, depois de ter sido ministro das Finanças, perito em energia, entre outros, apareceu no tema da migração sem qualquer conhecimento específico ou compromisso", disse Andreas Schieder, membro austríaco do grupo S&D no Parlamento Europeu.

"Além disso, o Governo austríaco tomou algumas medidas muito pouco construtivas no último ano. Não foram muito úteis para o pacto de migração. O governo austríaco vetou o alargamento de Schengen à Roménia e à Bulgária, o que todos dizem ser extremamente contraproducente", acrescentou Schieder.

Magnus Brunner fala aos meios de comunicação social no exterior do nº 10 de Downing Street, antes de reunir com o ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak Matt Dunham/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

No entanto, para alguns, a nomeação de Brunner faz sentido. Manfred Weber, presidente do Partido Popular Europeu, ao qual o ministro austríaco pertence, defendeu a escolha de Ursula von der Leyen.

"Uma questão extremamente importante é recuperar o controlo das nossas fronteiras. A imigração ilegal na Europa é uma exigência fundamental e é por isso que é bom ter um membro do PPE na liderança", disse Weber.

Espera-se que os Socialistas, os Liberais e os Verdes se oponham a uma política de migração centrada apenas no reforço das fronteiras e na celebração de acordos com países terceiros para acolher os migrantes. A Áustria, em particular, apelou à União Europeia para que utilize fundos para construir mais vedações nas fronteiras do bloco.

"O que nunca deve acontecer é o enfraquecimento dos nossos valores fundamentais e dos direitos humanos, que estão no centro e devem estar sempre no centro de qualquer política de migração e de qualquer política de fronteiras", disse Bas Eickhout, membro neerlandês do Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia.

A posição de Brunner na Comissão Europeia está também em causa, uma vez que os austríacos vão às urnas no dia 29 de setembro para eleger um novo Parlamento, com o Partido da Liberdade da Áustria, de extrema-direita, a liderar as sondagens.

Se Brunner for finalmente rejeitado, o próximo comissário para a migração poderá vir de um governo diferente. Uma coisa é certa: o ministro das finanças austríaco vai ter uma audição parlamentar difícil.