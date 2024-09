UE entrega às Ilhas Canárias 14 milhões de euros para aumentar capacidade de acolhimento

De Euronews

Comissário Margaritis Schinas anuncia plano europeu para aliviar a pressão migratória nas Canárias, tendo em conta as dificuldades do arquipélago em “tratar os migrantes com dignidade”.

PUBLICIDADE

A União Europeia (UE) vai atribuir 14 milhões de euros às Ilhas Canárias para melhorar a sua capacidade de acolhimento de migrantes. O anúncio foi feito na quarta-feira por Margaritis Schinas, Vice-oresidente da Comissão Europeia, durante uma visita ao arquipélago espanhol.

Os fundos provêm, excecionalmente, do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). O objetivo é contribuir para atenuar a emergência migratória com que se depara este território, situado no Oceano Atlântico ao largo de Marrocos.

O plano concebido pela UE prevê “o reforço da proteção da fronteira externa através das Ilhas Canárias”. Para o efeito, serão lançadas operações conjuntas com a Frontex, a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira.

O objetivo é também melhorar a assistência aos menores não acompanhados através da Agência Europeia de Asilo. De facto, Schinas tenciona visitar um centro de acolhimento para estes migrantes em Tenerife e outro em El Hierro, para onde se desloca esta tarde.

“Cuidar das pessoas com dignidade"

A visita do Comissário Schinas às Ilhas Canárias começou com uma reunião com Fernando Clavijo Battle, presidente das Ilhas Canárias, em Tenerife. Num comunicado de imprensa, o governo local agradeceu o apoio da UE face às dificuldades que tem enfrentado nos últimos meses para “tratar com dignidade os migrantes que chegam às ilhas em embarcações irregulares”.

Por seu lado, o vice-presidente da Comissão Europeia sublinhou que “as Ilhas Canárias não estão sozinhas” nesta situação, e destacou a “enorme pressão” enfrentada pelas instituições e pela sociedade nas Ilhas Canárias, bem como “por aqueles que chegam em situações mais vulneráveis, como as crianças”.

Clavijo Battle sublinhou que Schinas fez um apelo à “unidade e solidariedade com as Ilhas Canárias e Espanha”, acrescentando: “(...) como fronteira sul da Europa, tudo o que acontece aqui afeta todo o continente”.

Como resultado deste encontro, o Comissário Europeu prometeu trabalhar no Pacto Europeu sobre Migração e Asilo para "abordar este fenómeno de forma holística e a partir de toda a União”.

As Ilhas Canárias receberam 20 milhões de euros da UE em março com o mesmo objetivo: aliviar a pressão migratória nas ilhas através do aumento da sua capacidade de acolhimento.