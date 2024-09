Zelenskyy diz que ataque ao depósito de munições russo "enfraquece o inimigo"

De Euronews com AP

Na terça-feira à noite, ataques ucranianos atingiram um armazém com armamento russo em Toropets, na região de Tver. O presidente ucraniano elogiou o exército ucraniano pelo ataque e disse que este tipo de ação "enfraquece o inimigo".

Na noite de terça-feira, um ataque com drones ucranianos atingiram um depósito militar em Toropets, cidade no Oblast de Tver, no interior da Rússsia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, elogiou o exército ucraniano pelo ataque e congratulou-se por "enfraquecer o inimigo".

“Antes de mais, quero agradecer hoje aos nossos guerreiros que asseguram a nossa capacidade ucraniana no ataque de longo alcance. Ontem à noite, houve um resultado significativo no território da Rússia, e este é o tipo de ação que enfraquece o inimigo", disse no seu relatório diário na rede social X.

Zelenskyy também anunciou que o "Plano de Vitória" da Ucrânia está pronto e que o mais importante agora é a determinação para o implementar.

"Não há alternativa à paz - não há congelamento da guerra, nem quaisquer outras manipulações que se limitariam a transferir a agressão russa para outra fase. Precisamos de uma segurança fiável e duradoura para a Ucrânia e, por extensão, para toda a Europa. É para isso que estamos a trabalhar", acrescenta.

Na mesma comunicação, Zelenskyy anunciou que durante o dia de ontem decorreram várias reuniões com o executivo do ministério dos Negócios Estrangeiros e que aguardam a chegada de equipamento para defesa aérea prometida pelos aliados na Cimeira de Washington. "É crucial ver mais resultados para o nosso escudo aéreo agora, no início do outono", concluiu.

Também o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a modernização do exército e da marinha russos.

“As tropas não receberão equipamentos individuais, mas uma série de armas modernas de alta precisão e veículos blindados, aviação, sistemas de deteção de inimigos e de contra-bateria, sistemas de controlo e comunicação", disse.

Putin acrescenta que a utilização efetiva do equipamento exigirá pessoas altamente qualificadas que estejam preparadas para trabalhar com a nova tecnologia.