Estranhos ou apenas independentes? Conheça os "outsiders" do Parlamento Europeu

Alguns terminaram o namoro, outros foram abandonados e outros ainda preferem a "vida de solteiro". A Euronews analisa como é que os 32 eurodeputados "solteiros" da UE chegaram a essa situação.

PUBLICIDADE

Em Estrasburgo, os eurodeputados regressam ao trabalho depois das férias de verão, mas para alguns o regresso é solitário. 32 deputados não-inscritos no Parlamento Europeu não pertencem a nenhum grupo político e têm de ocupar os seus lugares na parte de trás do hemiciclo - por opção ou não.

Ser um "lobo solitário" tem as suas vantagens: os independentes podem participar ou votar sem se preocuparem com cálculos mais alargados e até têm um secretariado específico para apoio administrativo.

Mas a liberdade tem um preço: as propostas, o tempo de intervenção e a representação nas estruturas administrativas do Parlamento são todos limitados, tal como a sua visibilidade.

A Euronews analisa os deputados não-inscritos do atual Parlamento Europeu e explica como chegaram a essa situação.

Os mais estranhos

O Parlamento Europeu tem a sua quota-parte de grupos políticos extremistas, onde até os comunistas e os nacionalistas de extrema-direita encontram uma casa.

Grzegorz Braun teve alguns problemas com o sistema judicial polaco durante o seu tempo no Parlamento de Varsóvia.

Usou um extintor de incêndio em velas que celebravam a festa judaica do Hanukkah e retirou uma árvore de Natal de um edifício público porque tinha bandeiras europeias e decorações LGBTQI+.

É um dos três eurodeputados não-inscritos do Partido da Confederação da Polónia.

Mais a sul, na Eslováquia, o eurodeputado Milan Mazurek é também conhecido pelas suas explosões antissemitas e foi condenado por declarações contra os ciganos.

Em tempos alinhado com o grupo de direita Identidade e Democracia, o eurodeputado alemão Maximilian Krah está agora sozinho, depois de ter sido noticiado que fez comentáriosque pareciam simpatizar com a unidade paramilitar nazi SS.

A eurodeputada romena Diana Șoșoacă fez uma entrada dramática na sua primeira sessão plenária. Enquanto a colega Valérie Hayer (França/Renew) manifestava o seu apoio ao direito ao aborto, Șoșoacă agitava um retrato da Virgem Maria, gritando: "Em Deus confiamos!" e "Estão a matar pessoas!"

“Eu não estava à procura de um grupo, eles estavam à minha procura, e colocaram condições... eles querem ser politicamente corretos”, disse à Euronews, sugerindo que preferia ser independente a atenuar as suas fortes opiniões sobre questões como os direitos LGBTQI+.

Șoșoacă - que foi anteriormente sancionada por Kiev por ter pedido a anexação de territórios do sul da Ucrânia - é agora candidata às eleições presidenciais romenas de 24 de novembro.

Os "palhaços da turma"

Quem disse que o Parlamento Europeu tem de ser aborrecido?

Certamente não é o caso de Fidias, o YouTuber de 24 anos que se tornou deputado europeu e tem 2,6 milhões de seguidores. O jovem partilha a sua atividade a partir do hemiciclo no X - desde discursos a explicações sobre o funcionamento do Parlamento e análises críticas das suas regalias de eurodeputado.

PUBLICIDADE

Até deixou que os seus seguidores se pronunciassem, perguntando-lhes se devia votar para dar um segundo mandato a Ursula von der Leyen (a resposta foi não) ou juntar-se a um grupo político (a resposta foi igualmente negativa).

"Parece que o sistema não foi concebido para os políticos independentes. Os deputados não-inscritos são muitas vezes ignorados", explica Minchón Rodicio.

Para além dos influenciadores, o Parlamento conta com verdadeiros comediantes, incluindo dois eurodeputados do partido satírico alemão "Die Partei": Sibylle Berg e Martin Sonneborn.

Sonneborn, o fundador do partido de protesto, foi eleito pela primeira vez em 2014, prometendo reconstruir o Muro de Berlim e limitar os preços da cerveja e dos kebabs.

PUBLICIDADE

Partidos que deixaram os grupos

Por vezes, os eurodeputados abandonam o partido ou os próprios partidos deixam o grupo em que estavam inseridos depois de verem o sistema por dentro: incluindo muitos partidos de extrema-esquerda que não estavam satisfeitos com as opiniões do seu grupo sobre questões como a migração, as alterações climáticas ou a política externa.

Em 2014, o Partido Comunista da Gréciabateu com a porta do grupo de esquerda onde se tinha sentado durante 20 anos; na Chéquia, o Partido Comunista da Boémia e Morávia fez um movimento semelhante em julho.

Entretanto, alguns recém-chegados não parecem estar convencidos do que os partidos políticos actuais têm para oferecer.

Lukas Sieper, eurodeputado do Partido do Progresso alemão, defende que cada lei seja julgada pelo seu próprio mérito, sem ideologias ou preconceitos: "O ideal seria juntarmo-nos a um grupo no Parlamento Europeu que partilhasse este pragmatismo. No entanto, os atuais grupos têm todos uma base ideológica", disse à Euronews.

PUBLICIDADE

Um sentimento partilhado pelo checo Ondřej Dostál: "Perante a escolha entre não estar ligado ou trair a confiança dos meus eleitores, escolhi a primeira opção", diz.

"Estou numa posição semelhante à dos membros da oposição, como os Patriotas, que estão no 'cordão sanitário'", disse Dostál, referindo-se ao sistema ao abrigo do qual os eurodeputados de extrema-direita são impedidos de ocupar posições-chave, como as presidências das comissões parlamentares. "Considero esta abordagem dos grupos maioritários totalmente antidemocrática", diz.

Os que querem e os que não querem

Noutros casos, o estatuto de "outsider" dos eurodeputados pode ser apenas temporário.

A chegada de Alvise Pérez, eleito pela lista "Se acabó la fiesta" ("a festa acabou"), causou grande agitação no início deste ano, devido às suas opiniões de direita e às posições antivacinas, que o tornaram conhecido durante a pandemia de Covid-19.

PUBLICIDADE

Após negociações com vários grupos, Alvise anunciou, em julho, a sua adesão ao grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus, mas esta adesão ainda não foi oficializada. Um atraso que, segundo uma fonte do partido disse à Euronews, se deve a preocupações levantadas por Giorgia Meloni, a primeira-ministra italiana que lidera o grupo.

As negociações estão a decorrer e espera-se um anúncio na próxima semana, disse a fonte. Por outro lado, os dissidentes da esquerda alemã Die Linke, juntamente com os seis eurodeputados da Aliança Sahra Wagenknecht, estão a pensar numa coligação com o SMER da Eslováquia - que foi anteriormente expulso do grupo socialista -, com os comunistas checos e com o independente Ondřej Dostál, para criar um grupo conservador de esquerda.

Mas enfrentam uma batalha difícil: um grupo parlamentar precisa de pelo menos 25 eurodeputados de sete Estados-Membros diferentes para ser oficialmente reconhecido.