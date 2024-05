Maximilian Krah, o principal candidato às eleições europeias pelo partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), demitiu-se da comissão executiva federal do partido na sequência de pressões de partidos similares em França, Itália e Dinamarca.

"Reconheço que as minhas declarações fatuais e matizadas estão a ser mal utilizadas como pretexto para prejudicar o nosso partido", escreveu Krah numa declaração publicada na rede social digital X.

"A última coisa de que precisamos neste momento é de um debate sobre mim. O AfD deve manter a sua unidade. Por esta razão, vou abster-me de mais aparições na campanha com efeito imediato e demitir-me como membro da Comissão Executiva Federal", acrescentou.

Pressões do Reagrupamento Nacional (RN) de França, da Liga de Itália e do Partido Popular Dinamarquês (DF) terão contribuído para esta decisão.

A demissão surge depois de, no fim de semana, Krah ter afirmado aos meios de comunicação social italianos que as pessoas que usaram o uniforme do grupo paramilitar nazi SS durante a Segunda Guerra Mundial não são "automaticamente criminosos".

"É preciso avaliar a culpa caso a caso. No final da guerra, havia quase um milhão de SS. Até Günter Grass (Prémio Nobel da Literatura) foi membro das Waffen-SS", afirmou.

Como as listas eleitorais já não podem ser alteradas na Alemanha, Krah continua a concorrer à reeleição como deputado do AfD no Parlamento Europeu.

Penso que a AfD, com a qual tivemos a oportunidade de trabalhar no Parlamento Europeu nos últimos cinco anos, ultrapassou algumas linhas que considero serem linhas vermelhas e, como resultado, o Reagrupamento Nacional terá novos aliados no final das eleições europeias, mas não se sentará mais ao lado da AfD. Jordan Bardella Presidente, Reagrupamento Nacional, França

Livrar-se de Krah

Numa ação coordenada, vários dos aliados da AfD no grupo de extrema-direita Identidade e Democracia (ID) do Parlamento Europeu anunciaram que iriam pôr fim à sua aliança com o partido alemão por causa dos comentários.

Anders Vistisen, o candidato principal do partido de extrema-direita dinamarquês DF, que também representa o grupo nos debates pré-eleitorais, escreveu no X, na terça-feira à noite, que "Maximilian Krah, do AfD, demonstrou com as suas declarações e aões que não pertence ao grupo ID".

"Se o AfD não aproveitar a situação e se livrar de Krah, a posição do DF é que o AfD deve deixar o grupo ID", acrescentou.

Em França, Jordan Bardella, o principal candidato do RN, confirmou que o seu partido deixará de estar ao lado do AfD após as eleições de 6 a 9 de junho, durante um debate televisivo na noite de terça-feira.

"Penso que a AfD, com a qual tivemos a oportunidade de trabalhar no Parlamento Europeu nos últimos cinco anos, ultrapassou algumas linhas que considero serem linhas vermelhas e, como resultado, o Reagrupamento Nacional terá novos aliados no final das eleições europeias, mas não se sentará mais ao lado da AfD", disse no LCI.

Matteo Salvini e Marine Le Pen (do RN) "estão perfeitamente alinhados e de acordo", afirmou uma fonte do partido italiano Liga, em comunicado, sugerindo que o Liga apoiará o RN e o DF na expulsão do AfD do grupo.

Uma série de escândalos

Os comentários do fim de semana não são o único escândalo que mancha a campanha da AfD e de Krah para as eleições europeias.

O assistente de Krah, Jian Guo, foi detido, no mês passado, na Alemanha, depois de ter sido acusado de ser "um empregado dos serviços secretos chineses" e de ter "transmitido, repetidamente, informações sobre negociações e decisões no Parlamento Europeu ao seu cliente dos serviços secretos".

Guo é também acusado de ter bisbilhotado dissidentes chineses que vivem na Alemanha.

Os escritórios de Krah e Guo foram invadidos pela polícia no início do mês, mas o eurodeputado recusou-se a abandonar a liderança do AfD devido ao escândalo, apelidado de Chinagate.

Petr Bystron, o segundo nome na lista do AfD, foi acusado no mês passado de aceitar mais de 20 mil euros em dinheiro por parte de uma agência de influência apoiada por Moscovo para "promover" a propaganda da Rússia no bloco.

Entretanto, o partido provocou protestos em massa em toda a Alemanha, em janeiro, depois de o site de investigação Correctiv ter revelado que vários altos funcionários do AfD tinham tido uma reunião secreta para discutir a "remigração", ou seja, a deportação forçada de todos os estrangeiros e de membros de minorias étnicas, incluindo os que já obtiveram nacionalidade alemã.

Os escândalos prejudicaram a AfD nas sondagens. Embora continue em segundo lugar, atrás da União Democrata-Cristã (CDU, de centro-direita), a sua quota de votos tem vindo a diminuir, enquanto a do partido do chanceler Olaf Scholz, o SPD (centro-esquerda), tem vindo a reduzir a diferença.

ID e CRE já não estão divididos

O grupo ID deverá ser um dos principais vencedores das próximas eleições europeias e prevê-se que, com o AfD no seu seio, aumente o seu número de assentos de 59 para 82, de acordo com o Centro de Sondagens da Euronews. A saída do AfD do grupo diminuiria esse número.

O grupo eurocético de extrema-direita Conservadores e Reformistas Europeus (CRE), que conta com antigos partidos da ID entre os seus membros, também deverá aumentar de 68 para 75 assentos, enquanto o número de eurodeputados de extrema-direita não-alinhados deverá aumentar de 7 para 55.

A influência que estas formações têm conseguido exercer tem sido tradicionalmente fraca, devido ao chamado "cordão sanitário" que os grupos mais pró-UE têm defendido, mas também devido a lutas internas entre os partidos membros sobre questões fundamentais, incluindo a migração.

Vistisen sugeriu, numa entrevista à Euronews, no início desta semana, que o CRE e a ID poderiam tentar atenuar as suas diferenças para aumentar a sua influência.

"Na minha opinião, o que está errado é o facto de existirem dois grupos de direita, e penso que isso tem mais a ver com as grandes personalidades de alguns dos maiores partidos do que com as diferenças políticas", disse ao programa The Global Conversation.

"Não há mais divisão política entre o ID e o CRE do que aquela que se pode ver dentro do PPE, do S&D ou dos partidos Renovar a Europa, por exemplo", acrescentou.