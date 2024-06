De Euronews Green

Espanha lidera a produção de energia solar na Europa, em junho.

Os amantes do sol têm hoje mais um motivo para celebrar, já que a energia solar deverá atingir um pico de um quinto da eletricidade mundial durante uma hora.

Analisando os máximos do meio-dia, de 21 de junho, o grupo de reflexão sobre energia limpa Ember afirma que a energia renovável representará 20% do cabaz energético global, contra 16% no ano passado.

A produção global de energia solar tem o seu melhor desempenho em junho, devido aos dias de verão mais longos no hemisfério norte, onde estão instalados cerca de 89% dos painéis solares do mundo.

"Com uma quota de 20%, a energia solar é agora uma fonte de eletricidade global séria", afirma Kostantsa Rangelova, analista de eletricidade da Ember.

"Os custos das baterias baixaram, o que significa que a energia solar já está a ser utilizada à noite e não apenas durante o dia. A energia solar é a fonte de eletricidade que cresce mais rapidamente e vai, sem dúvida, aumentar para se tornar a maior fonte de eletricidade e, em última análise, de energia."

O solstício de verão - o ponto em que o pólo norte da Terra se encontra na sua inclinação máxima em relação ao Sol - ocorre normalmente a 20 ou 21 de junho. Este ano, esse momento chegou pouco antes das 23h00 CEST de quinta-feira - o solstício mais cedo desde 1976.

Espanha vai bater o recorde de energia solar do verão

Para o mês de junho, a Ember prevê que a quota da energia solar na produção total de eletricidade atinja 8,2%, contra 6,7% em junho de 2023.

Os peritos prevêem que a UE irá ultrapassar esta média global em mais do dobro, atingindo 20% este mês.

E há um país europeu que está destinado a brilhar particularmente. A Espanha tem uma das quotas de energia solar mais elevadas do mundo e a sua média em junho de 2024 está a caminho de atingir os 30%.

Embora os países possam produzir uma enorme quantidade de energia solar, esta nem sempre representa uma proporção tão grande do seu cabaz nacional de eletricidade.

A China está a produzir a maior parte da energia solar a nível mundial, com 36% da produção no ano passado, mas a energia renovável representa apenas 6,2% do seu cabaz energético.

Que países europeus estão a aproveitar melhor os seus recursos solares?

É claro que nem todos os países europeus são igualmente abençoados pela luz do sol.

A "insolação" refere-se à quantidade de radiação solar que atinge uma determinada área e é um contexto importante para saber como os países estão a utilizar o seu potencial.

A Espanha, a Grécia e a Austrália estão a ter bons resultados nesta área, como mostra este gráfico da Ember.

66% dos países ainda produzem menos de 5% da sua eletricidade a partir da energia solar, incluindo muitos com "insolação" acima da média global.

Os Emirados Árabes Unidos, o Egipto e a Arábia Saudita, por exemplo, têm muito mais potencial solar.

No outro extremo do espetro, países menos ensolarados, como os Países Baixos e a Alemanha, estão a fazer mais do que o seu peso - com 17% e 12% de energia solar nas suas misturas de energia, respetivamente.

Isto realça o papel de liderança que a energia solar pode desempenhar na satisfação das necessidades de eletricidade das pessoas, independentemente das "dotações naturais", como diz Ember.