O verão mais quente de sempre? Especialistas revelam o que pode estar reservado para a Europa nos próximos meses

A Europa está a preparar-se para o seu primeiro período de tempo quente este verão: a Alemanha e os países nórdicos estão preparados para temperaturas invulgarmente elevadas na próxima semana.

O risco de ondas de calor nos Jogos Olímpicos de Paris deixou os organizadores preocupados com a segurança dos atletas e Espanha está a preparar-se para mais um verão abrasador, lançando um novo mapa para ajudar a prever com maior precisão as ondas de calor. As cidades de todo o continente estão a preparar-se com adaptações para o calor extremo.

Já tivemos 11 meses consecutivos de calor que bateram recordes e as temperaturas da superfície do mar no Atlântico Norte atingiram os valores mais elevados dos últimos 40 anos, pelo menos.

Por isso, é fácil perceber por que razão as previsões alertaram para o facto de o continente poder vir a ter outro verão invulgarmente quente - possivelmente o mais quente de que há registo.

Então, o que sabemos sobre o tempo na Europa este verão e será que podemos esperar calor extremo em todo o continente?

Este verão será invulgarmente quente na Europa?

Quando se trata de ondas de calor ou de fenómenos meteorológicos extremos, ninguém tem uma bola de cristal. Mas o tempo passado pode dar algumas pistas aos meteorologistas.

"É incrivelmente difícil prever com exatidão o estado do tempo com meses de antecedência, quanto mais com semanas e, por vezes, dias", afirma Tamsin Green, meteorologista do serviço de previsões Weather & Radar.

Isto deve-se ao facto de o tempo na Europa ser extremamente variável, com inúmeros factores de influência diferentes.

No entanto, os meteorologistas podem analisar os modelos e os dados meteorológicos para determinar as tendências gerais, incluindo as médias mensais de temperatura. Atualmente, parece que os meses de junho, julho e agosto apresentam uma tendência acima da média em termos de temperatura, de acordo com Green.

Clientes desfrutam da frescura da ventoinha enquanto se sentam num bar no centro de Roma AP Photo/Andrew Medichini

O clima no continente também varia, o que torna difícil prever onde poderá ocorrer um "verão quente". Segundo Green, é provável que haja pontos quentes no Sul e no Leste da Europa.

A Europa Ocidental poderá registar uma precipitação dentro da média em junho, seguida de uma precipitação acima da média no Sul da Europa em julho, mas condições mais secas no Leste. O mês de agosto, acrescenta, deverá ser mais seco e mais estável em grande parte do continente.

Green recorda-nos, no entanto, que se trata apenas de médias. Isto significa que podem ocorrer grandes flutuações ou extremos dentro destas condições.

O que influencia o clima da Europa?

Há muitos factores diferentes que influenciam o clima variável da Europa. O mundo encontra-se atualmente numa fase de transição entre os fenómenos climáticos El Niño e La Niña, por exemplo, que são "cruciais" para determinar os padrões globais do tempo e da temperatura.

Prevê-se que permaneçamos nesta fase neutra pelo menos até ao início do verão, mas os efeitos do El Niño ainda estão em curso.

"Nos últimos meses, as temperaturas do ar e do oceano continuam a ser astronomicamente elevadas. Continuam a persistir", afirma Green.

Apesar de o El Niño ser definido como temperaturas da superfície do mar acima da média e aumento da precipitação no Oceano Pacífico tropical central e oriental, tem efeitos globais.

Um rapaz refresca-se numa fonte pública em Vilnius, na Lituânia. AP Photo/Mindaugas Kulbis

A meteorologista explica que, "como um efeito dominó", o clima num lugar pode afetar as condições no outro lado do planeta. Se houver um aumento da precipitação numa parte do mundo, haverá uma redução da precipitação noutra parte.

A Europa, por exemplo, recebe frequentemente os restos de tempestades tropicais que trazem chuva e ventos. É provável que a atividade das tempestades no Atlântico, durante a época dos furacões, que decorre de junho a novembro, seja intensificada com a formação do fenómeno La Niña no Pacífico, que diminui a intensidade das tempestades.

A Europa está a aquecer mais depressa do que a média global

Há, no entanto, um fator que desempenha um papel importante nos verões cada vez mais quentes do continente: as alterações climáticas.

"Um factor enorme e inegável que não pode ser ignorado é o facto de estarmos constantemente a bater recordes de calor", afirma Green.

"Os últimos dez anos foram os dez mais quentes de que há registo, com a maior parte do aquecimento da Terra a ocorrer nos últimos 40 anos. Vimos que abril de 2024 será o 11º mês consecutivo mais quente de que há registo".

A Europa tem estado a aquecer ao dobro da média global desde 1991, de acordo com dados recentes da Organização Meteorológica Mundial (OMM) e da agência climática da UE Copernicus (C3S). O continente "não é exceção" no que diz respeito às consequências das alterações climáticas e ambas as agências alertam para a necessidade de a Europa fazer mais para reduzir as suas emissões e abandonar os combustíveis fósseis.

23 das 30 ondas de calor mais graves registadas no continente ocorreram desde 2000, cinco das quais nos últimos três anos.

A média dos últimos cinco anos mostra que as temperaturas na Europa estão atualmente 2,3ºC acima dos níveis pré-industriais, em comparação com 1,3ºC mais elevados a nível mundial.

Por este motivo, Green acredita "com um bom grau de certeza" que 2024 será provavelmente mais um ano de recordes.

"Apesar das previsões, as tendências de aumento das temperaturas globais são inegáveis".