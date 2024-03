É provável que o El Niño continue a fazer subir as temperaturas até maio, diz a OMM

O El Niño deste ano é o quinto mais forte de que há registo. Atualmente está a começar a abrandar, mas não significa o fim dos fenómenos meteorológicos extremos

O El Niño está a começar a abrandar, mas ainda não acabou, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

O fenómeno meteorológico que tem vindo a agravar as vagas de calor, as secas e as chuvas fortes desde junho passado, atingiu o seu ponto mais alto em dezembro, sendo um dos cinco mais fortes de que há registo.

Há 60% de probabilidades de continuar a alimentar temperaturas elevadas e fenómenos meteorológicos extremos até maio, segundo a OMM.

"Todos os meses desde junho de 2023 estabeleceram um novo recorde mensal de temperatura - e 2023 foi, de longe, o ano mais quente de que há registo", afirma a Secretária-Geral da OMM, Celeste Saulo.

"O El Niño contribuiu para estas temperaturas recorde, mas os gases com efeito de estufa que retêm o calor são, inequivocamente, os principais culpados."

Aumento da temperatura do mar não pode ser explicado apenas pelo El Niño

As temperaturas globais dos oceanos estão a atingir um nível recorde. Este facto pode ser parcialmente explicado pelo El Niño, um fenómeno climático sazonal natural associado ao aquecimento da superfície do Oceano Pacífico tropical central e oriental.

Entre novembro e janeiro, as temperaturas médias à superfície atingiram um pico de 2°C acima da média de 1991-2020. Este foi um dos cinco eventos El Niño mais fortes de que há registo.

Embora tenha sido mais fraco do que em 1997/98 e 2015/2016, quando ocorreu pela última vez, o atual El Niño emergiu rapidamente, levando a extremos climáticos não observados nas últimas décadas. Também se seguiu a uma La Niña - a contraparte de arrefecimento do El Niño - invulgarmente longa, que durou três anos.

Mas não é a única causa do aumento das temperaturas.

"As temperaturas à superfície do oceano no Pacífico equatorial refletem claramente o El Niño. Mas as temperaturas da superfície do mar noutras partes do globo têm sido persistentes e invulgarmente elevadas nos últimos 10 meses", diz Saulo.

"A temperatura da superfície do mar em janeiro de 2024 foi, de longe, a mais elevada de que há registo para janeiro. Isto é preocupante e não pode ser explicado apenas pelo El Niño".

O padrão climático alimenta o aquecimento provocado pelas emissões de gases com efeito de estufa de origem humana, que retêm o calor na atmosfera. A passagem do El Niño não significará, portanto, o fim dos extremos climáticos, que devem ser resolvidos através da redução das emissões.

Qual é o impacto do El Niño no clima?

O El Niño ocorre, em média, a cada dois a sete anos e, normalmente, dura nove a 12 meses. Influencia os padrões climáticos e de tempestades em diferentes partes do mundo, tornando mais prováveis fenómenos climáticos extremos em algumas regiões.

No Corno de África e no sul dos EUA, o El Niño está associado ao aumento da precipitação e das inundações. No Sudeste Asiático, na Austrália e no Sul de África, traz condições invulgarmente secas e quentes. No norte da América do Sul, agravou a seca.

Prevê-se que o El Niño conduza a temperaturas acima do normal em todo o mundo e influencie os padrões regionais de precipitação nos próximos três meses.

Existe a possibilidade de o La Niña se desenvolver no final do ano, mas as probabilidades são incertas, diz a OMM. Os dois padrões oscilam normalmente de três em três ou de cinco em cinco anos, com condições neutras pelo meio.