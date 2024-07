Alemanha rejeita pedido turco de estatuto especial de döner kebab na UE

Os produtores alemães lançaram uma polémica ao apresentarem uma oposição a um pedido turco de concessão do estatuto especial do döner kebab a nível da UE, dando início a um período de seis meses para resolver as divergências.

O pedido turco à Comissão Europeia para que o döner kebab seja reconhecido na UE da mesma forma que a pizza napolitana e o jamon serrano espanhol foi rejeitado pela Alemanha, disseram à Euronews fontes próximas do assunto.

A Turquia apresentou, em abril, um pedido de registo do nome döner na Europa, para que este possa ser utilizado apenas pelos produtores que estejam em conformidade com o método de produção e as especificações do produto registados.

A fase de consulta para os Estados-Membros da UE contestarem o registo, com base em questões de propriedade intelectual, termina hoje (25 de julho) e um porta-voz da Comissão confirmou à Euronews que foi recebida uma oposição ao pedido, embora o executivo da UE não tenha confirmado qual o país que resistiu ao pedido.

No entanto, duas fontes próximas do assunto disseram à Euronews que o Ministério Federal da Alimentação e Agricultura da Alemanha, sediado em Bona, apresentou uma oposição ao pedido turco.

As fontes disseram que o ministério alemão apresentou o seu caso na sequência de comentários e posições apresentadas por várias associações de produtores alemães, acrescentando que a resistência ao pedido turco reflete a posição dos produtores alemães e não do governo alemão.

Na fase seguinte do processo, a Comissão avaliará a admissibilidade da oposição e, em seguida, facilitará as discussões entre o requerente e o opositor, dando-lhes um prazo de seis meses para chegarem a um acordo que, se for alcançado, deverá ser comunicado à Comissão no prazo de um mês.

Quer se chegue ou não a um acordo, a decisão final sobre o registo caberá à Comissão, segundo um porta-voz.

A Turquia pretende obter um rótulo de proteção de "especialidade tradicional", semelhante ao concedido à pizza napolitana e ao jamon serrano espanhol.

Embora estejam por vezes ligadas ao sistema de denominação de origem protegida (DOP) da UE, as especialidades tradicionais não fazem parte do quadro das indicações geográficas (IG), que oferece o nível mais elevado de proteção intelectual dos alimentos na Europa.

Ainda assim, o objetivo do pedido da Turquia é registar a denominação döner na Europa, garantindo que a sua utilização se restringe aos produtores que aderem aos métodos e especificações registados. Se for bem sucedido, apenas as fatias de carne de vaca e de borrego "cortadas horizontalmente em costeletas com 3-5 mm de espessura" poderão ser rotuladas como yaprak (ou fatiadas) döner, enquanto as costeletas de frango devem ter 1-2 cm de espessura.

Estes pormenores técnicos, especificados no pedido, são a causa provável da fricção entre os produtores alemães e turcos sobre a forma como é confecionada a comida de rua mais popular da Alemanha.

O termo döner vem do verbo "dönmek" ("virar" em inglês), mas a maioria dos europeus conhece-o simplesmente como döner kebab - com a adição do nome usado na palavra árabe para todos os tipos de carne cozinhada em frente a uma fogueira.