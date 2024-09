"Não vai enfraquecer o governo", garante Meloni após escândalo com ministro da Cultura

A primeira-ministra Giorgia Meloni comenta sobre a demissão do ministro da Cultura após o escândalo com uma colaboradora. Meloni garante que o governo vai avançar. Mas já subsistem dúvidas sobre a reunião do G7 prevista para setembro.

Os ministros do Governo manifestaram a sua solidariedade para com Gennaro Sangiuliano após a sua demissão. O vice-primeiro-ministro Antonio Tajani está convencido de que o antigo ministro "terá a oportunidade de provar que é uma pessoa decente".

Do Movimento 5 Estrelas vem a voz do líder Giuseppe Conte, que recorda como ele, ao contrário de outros, se demitiu. Para o Partido Democrático, no entanto, a demissão seria tardia.

Embora o Ministro da Cultura já tenha sido substituído por Alessandro Giuli, a demissão de Sangiuliano representa a primeira mudança significativa na equipa governamental após dois anos de mandato.

A decisão de Giorgia Meloni foi também tomada tendo em conta os riscos associados à quantidade de informações sobre as atividades do Governo de que a conselheira e alegada amante de Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia, alegadamente tomou posse. Entre estes riscos conta-se também a próxima organização da Cimeira da Cultura do G7, na qual a equipa do ex-ministro está a trabalhar para cumprir as datas de 19 a 21 de setembro em Nápoles e Pompeia.

Como o próprio Meloni recordou há alguns dias, por ocasião do executivo do FDI, não são permitidos erros num momento tão delicado do governo que está a tentar entrar na história como um dos mais duradouros.

E repetiu-o também no Fórum de Cernobbio, no sábado: "Trata-se de um assunto privado que, devido à atenção dos meios de comunicação social, se tornou público.

Um incidente que, no entanto, garantiu o primeiro-ministro, "não enfraquecerá o governo". O caso, porém, não parece estar encerrado. Para além da queixa apresentada pelo deputado dos Avs, Angelo Bonelli, o Tribunal de Contas do Lácio também está a investigar.