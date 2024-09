Irão anuncia lançamento de satélite para o espaço e preocupa o Ocidente

De David O'Sullivan com

O Ocidente está preocupado com o facto de o Irão estar a desenvolver sistemas de mísseis balísticos, o que poderá contribuir para um programa de armas nucleares.

O Irão lançou um satélite para o espaço no sábado, num foguetão construído pela Guarda Revolucionária paramilitar do país.

É a última novidade de um programa que o Ocidente receia estar a ajudar Teerão a fazer avançar o seu programa de mísseis balísticos.

O Irão descreveu o lançamento como um sucesso - o que significa que é a segunda vez que lança um satélite em órbita com um foguetão.

No entanto, este lançamento não foi imediatamente confirmado de forma independente e as autoridades iranianas ainda não forneceram vídeos ou outras provas do lançamento, como já tinham feito anteriormente.

Este lançamento surge entre tensões acrescidas que assolam o Médio Oriente devido à guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, durante a qual Teerão lançou um ataque sem precedentes com mísseis e drones contra Israel.

O Irão tem continuado a enriquecer urânio até níveis próximos do grau de armamento, o que suscita receios entre os especialistas em não-proliferação relativamente ao programa de Teerão.

No passado, os Estados Unidos afirmaram que os lançamentos de satélites do Irão desafiam uma resolução da ONU e instaram Teerão a não empreender atividades que envolvam mísseis balísticos capazes de transportar armas nucleares.

As sanções da ONU relacionadas com o programa de mísseis balísticos do Irão expiraram em outubro passado.

Durante o mandato do antigo Presidente iraniano Hassan Rouhani, relativamente moderado, a República Islâmica abrandou o programa espacial por receio de uma escalada das tensões ocidentais.

No entanto, o presidente da linha dura Ebrahim Raisi fez avançar o programa antes de morrer num acidente de helicóptero em maio.

A mourner carries a poster of the late Iranian President Ebrahim in Tehran, Iran, Sunday, Aug. 25, 2024 Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Não se sabe ao certo o que Masoud Pezeshkian, o novo presidente do país, pretende para o programa, uma vez que não se pronunciou sobre o assunto durante a campanha eleitoral.

De acordo com uma avaliação dos serviços secretos norte-americanos, o desenvolvimento de veículos de lançamento de satélites "encurtaria o prazo" para o Irão desenvolver um míssil intercontinental, uma vez que utiliza tecnologia semelhante.

Os mísseis balísticos intercontinentais podem ser utilizados para transportar armas nucleares, tendo a Agência Internacional da Energia Atómica alertado para o facto de Teerão possuir urânio enriquecido suficiente para "várias" armas nucleares, caso decida produzi-las.

O Irão sempre negou a procura de armas nucleares e afirma que o seu programa espacial se destina a fins puramente civis. No entanto, tanto os serviços secretos norte-americanos como a AIEA afirmam que o Irão teve um programa nuclear militar organizado até 2003.

As tensões estão a aumentar não só no contexto da escalada de tensões no Médio Oriente, mas também entre o Ocidente e a Rússia.

Na semana passada, Vladimir Putin manteve conversações com um alto funcionário de segurança iraniano em São Petersburgo - agradecendo ao Irão por manter a cooperação com a Rússia.

Vladimir Putin com o secretário do Conselho Nacional de segurança iraniano Ali Akbar Ahmadian em São Petersburgo no dia 12 de setembro Kristina Kormilitsyna/Sputnik

Putin disse ainda que a Rússia estava à espera da visita oficial do novo presidente iraniano, altura em que poderiam assinar um "novo e importante acordo interestatal destinado a consolidar o nível de parceria estratégica entre a Rússia e o Irão".

Na quinta-feira, a União Europeia afirmou ter recebido "informações credíveis" de que o Irão entregou drones e mísseis à Rússia para uso na guerra contra a Ucrânia - classificando-a como uma "nova escalada militar" para ambos os países.