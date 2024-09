Dezenas de feridos após a detonação de pagers no Líbano

De Euronews com AP

Dezenas de pessoas ficaram feridas nos subúrbios de Beirute e noutras partes do Líbano após a explosão dos seus pagers portáteis na terça-feira, informaram os meios de comunicação social estatais libaneses e as autoridades de segurança.

Um alto funcionário dos serviços secretos militares e um funcionário de um grupo libanês com conhecimento da situação, que falaram sob condição de anonimato devido à sensibilidade da situação, disseram que foram detonados pagers transportados por membros do Hezbollah. O segundo funcionário disse que se acreditava tratar-se de um ataque israelita

A Associated Press contactou os militares israelitas, que não quiseram comentar.

Fotos e vídeos dos subúrbios do sul de Beirute que circulam nas redes sociais e na imprensa local mostram pessoas deitadas na calçada com ferimentos nas mãos ou perto dos bolsos das calças.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, já tinha avisado os membros do grupo para não andarem com telemóveis, afirmando que estes poderiam ser utilizados por Israel para seguir os seus movimentos e efetuar ataques seletivos.

O Ministério da Saúde do Líbano apelou a todos os hospitais para que estejam em alerta para receberem doentes de emergência e às pessoas que possuem pagers para que se afastem deles. Pediu também aos profissionais de saúde que evitassem usar dispositivos sem fios.

Fotógrafos da AP nos hospitais da região disseram que as salas de emergência estavam sobrecarregadas de pacientes, muitos deles com ferimentos nos membros, alguns em estado grave.

A agência noticiosa estatal National News Agency a informou que nos subúrbios do sul de Beirute e noutras zonas “o sistema de pagers portáteis foi detonado utilizando tecnologia avançada, tendo sido registados dezenas de feridos”.

No entanto, um funcionário do Hezbollah disse que pelo menos 150 pessoas, incluindo membros do grupo, ficaram feridas em diferentes partes do Líbano quando os pagers que transportavam explodiram.

“O inimigo (Israel) está por trás deste incidente de segurança”, disse o funcionário, sem entrar em pormenores. Acrescentou que os novos pagers que os membros do Hezbollah transportavam tinham baterias de lítio que aparentemente explodiram.

As baterias de lítio recarregáveis, quando sobreaquecidas, podem deitar fumo, derreter e até incendiar-se. São utilizadas em produtos de consumo que vão desde telemóveis e computadores portáteis a carros elétricos. O fogo das baterias de lítio pode atingir 590 Cº.

O incidente ocorre numa altura de tensões acrescidas entre o Líbano e Israel.