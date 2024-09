Os paradoxos da carteira política de Von der Leyen

Carteiras híbridas exóticas, sobreposições de políticas e candidatos com um passado problemático podem ser um flagelo para os planos da nova Comissão Europeia apresentados ontem pela alemã Ursula von der Leyen.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu acabar com as "estruturas rígidas", ao apresentar na terça-feira os planos para o seu segundo mandato.

De facto, a Presidente pode querer evitar o tipo de estruturas rígidas que podem levar a uma definição de políticas isolada e contraditória.

Mas as pastas complexas e a sobreposição de responsabilidades podem fazer com que a sua Comissão se pareça mais com esparguete emaranhado.

Pares estranhos

Um tema comum das novas pastas que entregou aos seus 26 "tenentes" é a criação de pastas compostas exóticas.

Maroš Šefčovič, da Eslováquia, vai juntar o comércio - um domínio político emblemático em que Bruxelas detém um poder significativo - às relações gerais com outras instituições, como o Parlamento Europeu.

Dan Jørgensen, da Dinamarca, ficou responsável pela habitação e pela energia, enquanto Hadja Lahbib, da Bélgica, combina gestão de crises e igualdade - o que provocou a indignação dos activistas que receiam que tenha de dividir o seu tempo entre pandemias, incêndios florestais e direitos das mulheres.

Estas escolhas podem ter tanto a ver com a qualidade do candidato como com o seu portefólio. Šefčovič é visto como um par de mãos seguras, que já desempenhou muitas funções diversas no seu tempo em Bruxelas; Lahbib, como mulher com raízes argelinas, é talvez vista como uma boa escolha para a igualdade na Comissão, normalmente branca e dominada pelos homens.

Os eurodeputados socialistas, que insistiram na criação de um cargo para resolver o problema da falta de habitação na Europa, queriam que este fosse atribuído a um dos seus, e Jørgensen é uma das poucas opções de centro-esquerda que von der Leyen tinha.

A chocar cabeças

Noutros casos, as sobreposições de pastas podem levar a duplicações ou lutas territoriais internas.

Estas querelas não são novas: há muito que existe uma disputa entre os serviços de saúde e de agricultura da Comissão sobre quem é responsável pela política alimentar.

De acordo com o dossier enviado por von der Leyen, o húngaro Olivér Várhelyi continua a ser responsável pela segurança alimentar e pela acessibilidade dos preços - embora o luxemburguês Christophe Hansen seja oficialmente designado como "comissário para a agricultura e alimentação".

Pior ainda, Várhelyi terá de disputar com Lahbib o recém-criado departamento da Comissão para a Preparação para Emergências Sanitárias (DG HERA).

Entre os seus deveres como Comissária para o Mediterrâneo, Dubravka Šuica, da Croácia, foi convidada a resolver as tensões no Médio Oriente, "promovendo todos os passos necessários para uma solução de dois Estados" para o conflito entre Israel e os Territórios Palestinianos.

É uma tarefa difícil para o antigo presidente da Câmara de Dubrovnik, cujas responsabilidades anteriores incluíam a preparação de um relatório sobre demografia e a organização da Conferência sobre o Futuro da Europa.

Pode também significar um confronto com Kaja Kallas, da Estónia, responsável pela política externa global da UE.

A cooperação entre os dois "ainda não é clara", disse hoje um alto funcionário da Comissão; embora Kallas se ocupe de "questões de guerra e de paz", a necessidade de viajar frequentemente para a região significa que é um trabalho demasiado grande para uma só pessoa, acrescentou o funcionário, falando sob condição de anonimato.

Problemas de audição

Em alguns casos, as escolhas de von der Leyen podem causar problemas quando ela apresentar a sua lista para confirmação pelo Parlamento Europeu.

A par da pasta do clima, Wopke Hoekstra, dos Países Baixos, foi encarregado da pasta dos impostos, apesar de ser ministro das Finanças de um país que há muito está na mira de Bruxelas por causa do planeamento fiscal agressivo, e a fuga de informação dos Paradise Papers de 2021 revelou as suas ligações às Ilhas Virgens, um paraíso fiscal.

O irlandês Michael McGrath poderá também ser alvo de críticas por se ter oposto ao referendo de 2018 sobre a legalização do aborto.

O tema está apenas indiretamente relacionado com a pasta da justiça que lhe foi atribuída.

Mas é também o tipo de questão que ressoa em Bruxelas, como descobriu Roberta Metsola, de Malta, quando a sua oposição de longa data ao aborto quase impediu a sua candidatura a Presidente do Parlamento Europeu em 2022.

*Gerardo Fortuna contribuiu para esta reportagem.