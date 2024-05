Como é que o presidente do Irão foi parar a um helicóptero americano com mais de 40 anos?

O Bell 212 de fabrico americano que se despenhou no domingo com o Presidente Ebrahim Raisi, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Hossein Amirabdollahian e vários membros da sua comitiva a bordo foi muito provavelmente adquirido durante o governo do Xá Mohammad Reza Pahlavi.

PUBLICIDADE

O helicóptero do Presidente iraniano que se despenhou no domingo, devido ao mau tempo, era uma conhecida relíquia da guerra do Vietname ou, pelo menos, o seu equivalente civil.

O Bell 212, fabricado nos EUA, que transportava o Presidente Ebrahim Raisi, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Hossein Amirabdollahian e vários membros da sua comitiva, é uma versão remodelada e não militar do omnipresente UH-1N "Twin Huey", que continua a ser utilizado em todo o mundo.

Apesar da sua longevidade comprovada, surgiram dúvidas sobre a sua adequação ao fim a que se destina, enquanto o facto de o regime de Teerão estar sob sanções ocidentais há décadas pode indicar que a manutenção adequada do helicóptero era incerta.

Após o acidente, os peritos salientaram que o Bell 212, com mais de 40 anos, foi construído para voar em condições de voo visual, o que significa que o piloto tinha de confiar apenas na sua capacidade de observar o terreno a partir do seu lugar.

O nevoeiro intenso e uma tempestade que se aproximava no domingo provavelmente impediram o piloto e podem ter contribuído para o acidente no noroeste do Irão, a cerca de 20 quilómetros da fronteira do país com o Azerbaijão.

A zona fortemente florestada é conhecida pelas suas encostas íngremes, o que complicou ainda mais o resgate, que acabou por envolver drones turcos e um satélite de observação da UE.

As autoridades iranianas afirmaram que os outros dois helicópteros da comitiva presidencial aterraram em segurança. Não se sabe se foram afetados pelas duras condições de voo, nem em que medida, e a falta de informação por parte de Teerão significa que os pormenores do acidente estão ainda envoltos em mistério.

O regime de Teerão continua a voar em aviões comprados pelo Xá

O Bell 212, que os meios de comunicação locais dizem ter sido operado pela Sociedade do Crescente Vermelho da República Islâmica do Irão, foi provavelmente adquirido antes da Revolução Islâmica de 1979.

O Xá do Irão, Mohammad Reza Pahlavi, era conhecido pelo seu gosto por voar. Sendo ele próprio um piloto qualificado, Pahlavi usava frequentemente o uniforme de Marechal da Força Aérea Imperial Iraniana (IIAF) - criada pelo seu pai, o Xá Reza Pahlavi, em 1920 - e investiu mais nesta força do que em qualquer outro ramo das forças armadas.

Isto levou a uma série de aquisições de aeronaves destinadas a criar uma frota aérea de topo de gama, sendo o Irão o único país, para além dos EUA, a operar o F-14 Tomcat. Helicópteros, como o AH-1 Super Cobra e o Chinook, fabricados pela Bell, também fazem parte do arsenal da IAAF.

O Xá Mohammad Reza Pahlavi senta-se no Trono do Pavão em Teerão, em outubro de 1964 AP Photo

No entanto, o embargo de armas imposto pelos Estados Unidos ao governo da República Islâmica e à Força Aérea da República Islâmica do Irão, que mudou de nome, fez com que a maioria das aeronaves de fabrico ocidental caísse em desuso.

O regime de Teerão continuou, no entanto, a operar um número limitado de aeronaves, canibalizando a frota existente e procedendo à engenharia inversa das peças necessárias.

Esta prática foi complementada pela compra de armas e equipamento a países como a União Soviética e a China. No entanto, os problemas persistentes com a sua frota envelhecida foram totalmente expostos durante a guerra Irão-Iraque de 1980-1988, quando Teerão sofreu perdas significativas tanto de aviões como dos seus melhores pilotos.

Alguns dos aviões comprados pelo Xá sobreviveram até aos dias de hoje. Embora as capacidades atuais do Irão sejam desconhecidas, uma estimativa de 2024 da Flight Global afirmou que pelo menos dois Bell 212s ainda estavam a operar no país.

Quem mais opera o Bell 212?

Introduzido em 1968, o Bell 212 e as suas diversas variantes têm sido os cavalos de batalha de muitos operadores militares e civis em todo o mundo.

O UH-1N Twin Huey - a sua versão militar - foi utilizado pelos EUA em conflitos globais, incluindo a Guerra do Vietname e a invasão do Iraque em 2003. Ainda é utilizado pela Força Aérea dos EUA e por Itália, Espanha, Argentina e Arábia Saudita, entre outros.

Em 2024, os serviços do Bell 212 foram mantidos principalmente pelas forças policiais da Eslovénia, Croácia, Sérvia, Macedónia do Norte e outros países, bem como pelas guardas costeiras do Canadá e do Japão.

Dependendo da configuração, pode transportar um piloto (ou dois, se equipado com instrumentos de voo melhorados) e até 14 passageiros.

PUBLICIDADE

O único outro acidente notável com um Bell 212 teve lugar no Mar do Norte, em setembro de 1986, quando um helicóptero de emergência médica operado pela Escócia se despenhou durante uma missão de salvamento, matando os seis passageiros a bordo. O acidente foi causado por chuva intensa e má visibilidade.