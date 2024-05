Milhares de iranianos reuniram-se em Tabriz para se despedirem do presidente Ebraham Raisi

De Euronews

O corpo de Raisi vai ser transportado para a cidade de peregrinação xiita de Qom, antes de seguir para a capital Teerão. O presidente iraniano vai ser enterrado na sua cidade natal, Mashad, na quinta-feira.

PUBLICIDADE

Milhares de iranianos reuniram-se, esta terça-feira, na cidade de Tabriz para se despedirem do presidente Ebraham Raisi, que morreu depois de um helicóptero onde seguia se ter despenhado numa zona montanhosa do Irão.

O corpos de Ebraham Raisi, do ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, e de outros responsáveis, que também se encontravam dentro do helicóptero, foram transportados no mesmo veículo. Os iranianos receberam o cortejo fúnebre com bandeiras do país e fotografias dos altos funcionários.

O corpo de Raisi vai ser depois transportado para a cidade de peregrinação xiita de Qom, antes de seguir para a capital Teerão, onde se realiza uma cerimónia oficial de despedida. De seguida, o corpo do presidente iraniano vai ser enterrado na sua cidade natal, Mashhad, o que deverá acontecer na quinta-feira à noite.

Queda do helicóptero matou oito pessoas

O acidente de domingo matou as oito pessoas que seguiam a bordo do helicóptero Bell 212, que o Irão adquiriu no início dos anos 2000, segundo a imprensa local. Para além do presidente do Irão e do ministro dos Negócios Estrangeiros, entre as vítimas mortais estão também um clérigo de Tabriz, um oficial da Guarda Revolucionária e de três membros da tripulação.

**Os corpos foram encontrados na segunda-feira.**O Irão apresentou como possível causa do acidente as más condições meteorológicas, e não sugeriu, até então, que o helicóptero tenha sido sabotado, mesmo numa altura em que aumentam as tensões no Médio Oriente.

O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, nomeou, entretanto, o primeiro vice-presidente iraniano, Mohammad Mokhber, como presidente interino do país. Também o principal negociador nuclear do Irão, Ali Bagheri, foi nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros interino, após a morte de Hossein Amir-Abdolahian.