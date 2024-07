Céline Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura e Gojira, a primeira banda de heavy metal a atuar nos Jogos Olímpicos, foram todos confirmados como artistas musicais durante a cerimónia de abertura.

PUBLICIDADE

Após meses de especulação, foi revelada a identidade dos artistas que vão atuar esta noite na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

Como já tinha sido dito e agora confirmado pelo jornal francês Le Parisien, Céline Dion, Lady Gaga e Aya Nakamura vão atuar, com Dion e Gaga a fazerem um dueto ao som de uma canção de Édith Piaf (que se espera que seja "La Vie en Rose"), enquanto Nakamura vai interpretar um clássico de Charles Aznavour - acompanhada pela Guarda Republicana.

O espetáculo desta noite marcará a primeira atuação de Dion em anos. A cantora não atua em palco desde que lhe foi diagnosticada a síndrome de pessoa rígida, que a obrigou a cancelar vários espetáculos ao vivo.

A síndrome é uma doença neurológica que provoca espasmos musculares. Afeta principalmente o cérebro e a medula espinal e provoca rigidez muscular, problemas de postura e problemas sensoriais.

Conforme noticiado pela RTL, foram feitos todos os esforços para manter Dion relaxada antes do seu regresso durante a cerimónia desta noite, dirigida pelo encenador Thomas Jolly.

Será a segunda vez que Dion participa numa cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, depois de ter interpretado "The Power of the Dream" em Atlanta, em 1996.

Quanto a Gaga, um dueto com Dion não será uma dificuldade linguística, uma vez que ela já cantou "La Vie En Rose" de Piaf no filme A Star Is Born, de 2018.

Ela postou uma foto de si mesma no Louvre, dizendo: "Sempre que volto a Paris, lembro-me que ainda há tanta beleza e alegria para experimentar no mundo. Eu amo Paris e estou tão feliz por estar de volta!"

A cantora também foi vista num piano flutuante no rio Sena.

Outros talentos franceses subirão ao palco, e o público será brindado com um dueto entre a pianista Sofiane Pamart e a cantora Juliette Armanet; um conjunto B2B com o cantor Philippe Katerine e o baterista Cerrone; e a colaboração entre a cantora de ópera Marina Viotti e a banda de heavy metal Gojira.

Alguns artistas de rock já atuaram nos Jogos Olímpicos em anos anteriores, incluindo os Kiss nos Jogos de inverno de Salt Lake em 2002, bem como The Who, Queen, Muse e Paul McCartney nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. No entanto, o Gojira será o primeiro grupo de metal a subir a um palco olímpico.

Os Gojira, nomeados para um Grammy, são a maior banda de metal a sair de França e já fizeram digressões ao lado dos Metallica e dos Slipknot. Também fizeram manchetes pelos seus espetáculos animados, bem como pelas suas opiniões francas sobre os perigos das alterações climáticas.

A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris tem início esta noite (26 de julho) às 19h30 CET. Pela primeira vez na história dos Jogos, a cerimónia de abertura não será realizada num estádio, mas ao longo do rio Sena.