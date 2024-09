A cineasta russo-canadiana Anastasia Trofimova defendeu o seu filme "Russos em Guerra" como uma "tentativa de ver através do nevoeiro da guerra".

O novo filme da documentarista russo-canadiana Anastasia Trofimova provocou uma polémica no Festival de Cinema de Veneza devido à sua descrição simpática dos soldados russos na linha da frente da guerra de Vladimir Putin na Ucrânia.

Trofimova passou sete meses a viver com tropas russas na linha da frente para criar Russians at War, que estreou fora da competição em Veneza. A cineasta pretende mudar os estereótipos em torno dos soldados russos no Ocidente.

"Na Rússia, eles são uns heróis que nunca morrem. No Ocidente, são sobretudo criminosos de guerra, criminosos de guerra, criminosos de guerra", disse Trofimova à imprensa antes da estreia do seu filme.

"Para mim, o maior choque foi ver como eles eram normais. Tipos absolutamente normais, com famílias, com sentido de humor, com a sua própria compreensão do que está a acontecer nesta guerra."

Para Russos em Guerra (tradução livre), Trofimova afirma que trabalhou sem autorização do Kremlin para criar o documentário. O filme retrata um batalhão desgastado pela guerra que se desloca pela Ucrânia, lutando contra a má gestão das forças armadas russas.

Muitos dos soldados admitem que só lutam na guerra por dinheiro, enquanto outros afirmam que são motivados pela camaradagem. O filme segue também um grupo de médicos russos que recolhem os corpos dos seus companheiros de tropa.

O filme tem sido criticado pelo facto de apresentar poucas informações sobre os combates reais e de não ter noção da destruição da Ucrânia provocada pelas forças russas, bem como pelo facto de um soldado russo rejeitar as acusações de que o exército do país cometeu crimes de guerra durante a invasão ilegal da Ucrânia.

A jornalista ucraniana Olga Tokariuk criticou a projeção do filme no Lido, escrevendo "Um excelente exemplo de propaganda russa no festival de cinema de Veneza. Um documentário do realizador que já fez filmes para a RT, que procura encobrir os crimes de guerra russos na Ucrânia e descrever os soldados russos como "pobres vítimas" do regime".

Trofimova afirmou que não testemunhou quaisquer sinais de crimes de guerra durante o tempo em que esteve com as forças russas. "Penso que, nos meios de comunicação ocidentais, é a isso que os soldados russos estão associados nesta altura, porque não houve outras histórias. Esta é outra história", disse à imprensa.

A UNITED24, a plataforma de caridade gerida pelo governo para os esforços de guerra da Ucrânia, respondeu às afirmações de Trofimova no Twitter, escrevendo "A eurodeputada não se apercebeu de acontecimentos como o bombardeamento do hospital pediátrico de Kiev, amplamente condenado como crime de guerra. Trofimova também não abordou as realidades enfrentadas pelos ucranianos que vivem sob ocupação russa nas regiões que visitou, levantando preocupações sobre a legalidade da sua presença nas mesmas ao abrigo da legislação ucraniana".

Uma equipa de salvamento retira dos escombros uma rapariga ferida num hotel danificado por um ataque russo em Zaporizhzhia, Ucrânia AP Photo

"Desde o início da guerra, a 24 de fevereiro de 2022, foram destruídas muitas pontes entre a Rússia e o Ocidente", afirmou Trofimova. "Gostaria que este filme fosse talvez não uma ponte, mas pelo menos uma corda que eu possa atirar e que nos ajude a vermo-nos uns aos outros".

"Os seus comentários sublinham uma omissão gritante: as vozes dos ucranianos", respondeu UNITED24. "Os seus comentários enquadram a guerra apenas através da lente das relações entre a Rússia e o Ocidente, com pouca consideração pelas experiências vividas pelos ucranianos, sugerindo uma narrativa que ignora completamente o seu sofrimento."

A produtora de cinema ucraniana Darya Bassel também criticou o filme numa longa publicação no Facebook, afirmando que Trofimova ignora as múltiplas invasões e guerras da Rússia, afirmando que a sua surpresa com a invasão da Ucrânia é suspeita e que classifica erradamente a invasão como uma guerra civil.

"O filme é um filme de terror e de guerra, que não tem nada a ver com a invasão da Ucrânia. E devem - se forem um ser humano normal-, sentir pena, tristeza e emoção. No entanto, também é importante recordar que estes indivíduos se juntaram ao exército que invadiu um país independente, muitos deles de livre vontade, como ficamos a saber no filme. Também devem lembrar-se de Bucha, Irpin, Mariupol e dos civis que foram assassinados nesses locais. Recordem os milhares de crianças que foram ilegalmente transportadas da Ucrânia para a Rússia. Enquanto escrevo este texto e enquanto o lêem, há mísseis a atingir cidades ucranianas. Os botões são premidos por russos comuns. Será que os seus crimes são menos significativos pelo simples facto de afirmarem que não sabem porque é que estão envolvidos nesta guerra?", questiona Bassel.

Outro documentário, Songs of Slow Burning Earth, estreou no festival e retrata os efeitos devastadores da invasão russa na vida dos ucranianos.

O seu realizador, Olha Zhurba, também criticou a exibição de Russos em Guerra, dizendo "Penso que os cineastas russos deveriam mostrar a verdadeira face dos criminosos desta guerra" e que era demasiado cedo para retratar os agressores deste conflito como simpáticos.