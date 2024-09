Museu Juno Beach promove tarifas de baixo carbono

O museu revisita a história do Dia D, quando milhares de soldados, sobretudo canadianos e britânicos, desembarcaram nesta praia para lutar na Segunda Guerra Mundial.

O Centro Juno Beach, na região francesa da Normandia, relembra o desembarque aliado de junho de 1944. Mas, numa altura em que se comemora o 80º aniversário do desembarque, o centro está também a adaptar-se às preocupações dos novos tempos, ao promover o desenvolvimento sustentável.

O museu está empenhado em reduzir a pegada de carbono, promover a economia circular e a preservar a biodiversidade. Um projeto, financiado pela União Europeia, que permitiu ao centro reduzir as emissões de CO2 em cerca de 14%, entre 2019 e 2023.

"Em 2019, emitíamos o equivalente a cerca de 1.100 toneladas de CO2, através das nossas atividades, e em 2023 estávamos 950-960 toneladas de CO2", explica o diretor adjunto do museu, Maxime Bouché.

Bilhete com desconto

Juno Beach é o nome de código dado, em 1944, pelo Comando Aliado a esta praia da Normandia. Em junho desse ano, um total de 21.000 soldados desembarcaram aqui: 14.000 canadianos e cerca de 7.000 britânicos. Cerca de 5.000 destes soldados acabaram por morrer.

Para conhecer esta história, os visitantes podem comprar uma tarifa de baixo carbono. Este bilhete com desconto foi lançado em 2021.

"Trata-se de um desconto de cerca de 30 a 33% no bilhete de entrada no museu para quem apresentar na receção: um bilhete de comboio para quem vier de comboio para a Normandia, um bilhete de autocarro para quem vier de autocarro e uma fotografia da bicicleta estacionada no parque de estacionamento para quem vier de bicicleta", explica o diretor adjunto.

Este foi o primeiro museu em França a oferecer este tipo de desconto. A ideia surgiu depois de uma avaliação da pegada de carbono do centro mostrar que 80% das emissões de CO2 estavam relacionadas com a deslocação dos visitantes.

Um museu mais acessível

Durante esta experiência imersiva na História, há outros elementos que tornam o centro mais sustentável. É o caso da gestão sustentável da água, o controlo da temperatura de acordo com o número de visitantes, a iluminação feita através de 440 lâmpadas LED. A tecnologia digital também desempenha um papel essencial importante, sobretudo na acessibilidade.

“Onde antes era necessário fazer gastos exorbitantes, agora o digital permite tornar os conteúdos acessíveis às pessoas com deficiência. Por exemplo, todos os filmes do percurso foram traduzidos para áudio ou legendas, para que as pessoas com dificuldades auditivas ou visuais possam descobrir o percurso”, destaca a diretora do Centro Juno Beach, Nathalie Worthington.

Esta transição ecológica e digital do Centro Juno Beach está estimada em mais de 600.000 euros. Um projeto que beneficiou do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito do programa “Apoio à transição ecológica e digital dos agentes turísticos” (REACT-EU).

Mudanças que não são conhecidas pela maior parte dos visitantes do centro, que chega a receber 100.000 pessoas todos os anos. Para eles o mais impressionante é a história daqueles milhares de soldados que aqui desembarcaram.

"Acabei de saber da existência da Juno Beach. Nunca tinha ouvido falar disto. Pensava que íamos apenas à praia”, comenta Romeo, um jovem visitante do Canadá. “Acho que é muito importante ter um local de comemoração e um espaço onde possamos reconhecer o que aconteceu no passado.”