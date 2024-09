Dois homens acusados do roubo de uma obra de Banksy

De Euronews com AP

A obra roubada é uma das várias versões de "Rapariga com Balão", uma imagem a stencil de uma criança a largar um balão vermelho em forma de coração.

PUBLICIDADE

Dois homens foram acusados do roubo de uma obra de arte do artista de rua Banksy, que foi levada num assalto a uma galeria de Londres.

A Polícia Metropolitana afirmou que Larry Fraser, 47 anos, e James Love, 53 anos, terão levado "Rapariga com balão" da Grove Gallery no domingo à noite.

Os suspeitos compareceram no Tribunal de Wimbledon na quinta-feira e foi-lhes ordenada a detenção até à sua próxima audiência, a 9 de outubro.

As imagens das câmaras de vigilância mostraram um homem mascarado a partir uma porta de vidro antes de entrar e tirar o quadro de uma parede.

A polícia disse ter recuperado a obra, avaliada em documentos judiciais em 270 000 libras (319 000 euros). Nada mais foi declarado roubado.

A obra roubada é uma das várias versões de "Rapariga com balão", uma imagem de uma criança a soltar um balão vermelho em forma de coração.

Originalmente gravada num muro na zona leste de Londres, a imagem tem sido reproduzida incessantemente, tornando-se uma das imagens mais conhecidas de Banksy.

Outra versão autodestruiu-se parcialmente durante um leilão em 2018, passando por um triturador escondido na moldura logo após ter sido comprada por 1,1 milhões de libras (1,3 milhões de euros) na Sotheby's. A obra autodestruída, re-intitulada "Love is in the Bin" (o amor está no caixote do lixo), foi vendida por 18,6 milhões de libras (22 milhões de euros) em 2021.

O diretor da galeria, Lindor Mehmetaj, disse estar "horrorizado e petrificado" com o roubo e grato por ter o quadro de volta.

Reprodução de uma obra de Banksy no zoo de Londres Brian Melley/AP

Disse, no entanto, que o incidente teria um impacto positivo no valor da obra de arte. "Temos a Polícia Metropolitana a selar a obra de arte. Foi roubada. Portanto, é uma nova história. E isso normalmente aumenta financeiramente o valor das obras de arte", disse.

Bansky, que nunca deu a conhecer a sua verdadeira identidade, começou a carreira a pintar edifícios com spray em Bristol e tornou-se num dos artistas mais conhecidos do mundo.

As suas imagens maliciosas e muitas vezes satíricas incluem dois polícias a beijarem-se, polícias de choque armados com rostos sorridentes amarelos e um chimpanzé com um cartaz com as palavras: "Riam-se agora, mas um dia serei eu a mandar".

As suas pinturas e instalações vendem-se por milhões em leilões e têm sido frequentemente alvo de ladrões e vândalos.