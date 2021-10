Obra de Banksy que se autodestruiu volta a bater recorde

Uma obra de Banksy artisticamente destruída há três anos durante um leilão da Sotheby's voltou a bater um novo recorde. Foi vendida esta quinta-feira por 18,5 milhões de libras, o equivalente a mais de 20 milhões de euros, depois de há três anos ter sido vendida por mais de um milhão de libras pela mesma leiloeira.

A ideia original de Banksy era que o quadro "Girl with the balloon" fosse totalmente desfeito no primeiro leilão, mas um problema na trituradora fez com que metade ficasse intacto. Rebatizado "Love is in the Bin", voltou a fazer história.