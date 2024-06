Vídeo. Artistas emergentes e consagrados para ver na Art Basel

A Art Basel, mega-exposição anual que reúne a nata da arte contemporânea na cidade suíça de Basileia, está de volta com grandes instalações de 70 artistas de todo o mundo, misturando artistas emergentes e autores consagrados.

O tema muito atual do conflito no Médio Oriente é-nos trazido pelo franco-argelino Kader Attia, com a obra "Intifada: Os infinitos rizomas da revolução", de 2016, que pretende como os conflitos que criam raízes, como o israelo-palestiniano, se podem perpetuar. A obra consiste numa "floresta" em que as "árvores" são formadas por barras de metal e canos de borracha, por vezes armadas com fisgas.

A exposição, distribuída por uma área de 16.000 metros quadrados, inclui também obras de alguns dos maiores nomes da arte contemporânea, como o norte-americano Keith Haring ou a japonesa Yayoi Kusama, cuja retrospetiva pode neste momento ser vista na Fundação de Serralves, no Porto.

A Art Basel está patente no Centro de Exposições de Basileia (Messe Basel) até ao dia 16 de junho.