Vídeo. Manifestantes aguardam a chegada do primeiro-ministro israelita Netanyahu a Washington

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu vai discursar perante o Congresso ds EUA, na esperança de reforçar o apoio dos EUA à continuação das ofensivas de Israel contra o Hamas e outros adversários.

Mas o boicote à sua comparência por parte de alguns legisladores democratas e as multidões de manifestantes no exterior estão a evidenciar como a condução da guerra devastadora em Gaza pelo seu governo de linha dura está a abrir fissuras no apoio americano de longa data ao seu país.

Na quarta-feira, altas barreiras de aço cercaram as entradas do complexo do Capitólio, e os agentes de segurança deslocaram-se a pé, de bicicleta e com cães. Durante a noite, centenas de manifestantes, organizados por um grupo judeu, fizeram uma concentração num edifício do Congresso, gritando: "Não em nosso nome".

Fora do Capitólio, são esperados grandes protestos contra a morte de mais de 39.000 palestinianos e contra a incapacidade de Netanyahu para libertar os reféns israelitas e americanos feitos pelo Hamas e outros militantes durante o ataque de 7 de outubro que desencadeou a guerra.