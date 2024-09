De Laura Sanders

Saiba o que são os e-SIM, como utilizá-los e se são realmente mais baratos do que os pacotes de dados em roaming.

Embora as férias sejam feitas para desligar, muitos de nós preferem manter-se ligados enquanto estão fora - mesmo que seja apenas para carregar as fotografias das férias no Instagram. Mas utilizar o telemóvel no estrangeiro pode ser dispendioso.

Após o Brexit, os utilizadores de telemóveis britânicos despediram-se do roaming barato na UE com os seus fornecedores de rede e vice-versa para os residentes da UE que visitam o Reino Unido.

Dependendo do local para onde vai, da duração da sua estadia e da quantidade de dados que precisa, um e-SIM pode ser a opção mais económica.

O que é um e-SIM e como se utiliza um?

Um e-SIM (embedded SIM) é um cartão SIM virtual que pode ser descarregado para o seu telemóvel, através de uma aplicação ou da leitura de um código QR.

Existem muitos fornecedores de e-SIM à escolha, sendo alguns dos mais populares a Airalo, a Holafly e a Buoygues. Várias redes telefónicas tradicionais, como a EE, a Orange e a Vodafone, também vendem e-SIMs.

Como posso saber se o meu telemóvel pode utilizar um e-SIM?

De um modo geral, a maioria dos smartphones lançados depois de 2018 terão capacidades e-SIM .

Isto inclui os iPhones da Apple lançados em/após 2018 - por exemplo, iPhone X, XR e 11 em diante; os telemóveis Google Pixel lançados em/após 2018 - como o Google Pixel 2 com o serviço Google Fi e em diante; e os telemóveis Samsung Galaxy lançados em/após 2020.

Os e-SIM também podem ser utilizados em tablets e relógios inteligentes elegíveis. Se não tiver a certeza, pode consultar o sítio Web do fabricante.

Quais são as vantagens e desvantagens dos e-SIMs?

Há muitas vantagens em utilizar um e-SIM quando viaja. São fáceis de adquirir e instalar, e pode manter o seu número de telefone habitual.

Pode alternar entre o seu SIM habitual e o e-SIM nas suas definições para controlar quando utiliza o seu limite de dados.

Estão disponíveis e-SIM específicos de cada país e regionais (por exemplo, Espanha ou UE), o que proporciona uma maior flexibilidade.

Em contrapartida, o seu e-SIM pode cobrir apenas o roaming de dados , o que significa que pode acabar por pagar mais para fazer chamadas e enviar mensagens de texto. Isto pode significar que não é rentável.

O que é um passe de dados e como utilizá-lo?

Em alguns casos, se tiver um contrato mensal com um fornecedor de rede, o roaming de dados pode estar incluído no seu plano.

Caso contrário, existe normalmente a opção de comprar um passe de dados único, por vezes conhecido como passaporte de dados, passe de roaming no estrangeiro ou passe de dados de viagem. Este desbloqueia o subsídio do seu plano no estrangeiro ou um subsídio adicional limitado de chamadas, mensagens de texto e dados para utilizar no estrangeiro.

Tal como os e-SIMS, os passes de dados são virtuais e podem ser adquiridos através do sítio Web ou da aplicação da sua rede.

Quais são as vantagens e desvantagens de um pacote de dados?

Os pacotes (ou passes) de dados podem ser adquiridos junto do seu fornecedor habitual e adicionados à sua próxima fatura mensal, o que os torna fáceis e rápidos de ativar.

Tal como acontece com um e-SIM, pode manter o mesmo número de telefone - mas uma das principais vantagens é que os passes de dados têm maior probabilidade de incluir chamadas e mensagens de texto, bem como dados.

No entanto, quando se trata de passes de dados, há menos escolha em comparação com os e-SIM, que oferecem pacotes específicos para cada país, bem como planos regionais, continentais e mundiais

Também pode acontecer que o seu destino não esteja abrangido pelo passe de dados, uma vez que depende do local onde a sua rede tem parcerias.

e-SIM vs passe de dados: Qual é o mais barato?

Quando o Reino Unido fazia parte da UE, a maioria dos fornecedores permitia que os utilizadores de telemóveis britânicos fizessem roaming na Europa por apenas £2 (€1,70 com base na taxa de conversão de dezembro de 2019) por dia e era quase sempre a opção mais barata. Do mesmo modo, os residentes da UE tinham boas condições quando utilizavam o roaming no Reino Unido.

Entretanto, os cidadãos europeus podem usar o telemóvel, enquanto viajam a outros Estados-membros, como se estivessem no seu país, ficando isentos de pagar taxas de "roaming" até 2032.

Após o Brexit, o preço do roaming aumentou em ambos os lados do Atlântico. Mas, dependendo do seu plano telefónico e da duração da sua viagem, ainda pode ser mais barato do que um e-SIM.

Para lhe dar uma ideia, comparamos abaixo o custo do roaming na Europa durante uma semana.

É fundamental pesquisar para encontrar a melhor oferta para as suas necessidades. E lembre-se de que pode sempre evitar custos adicionais desligando o roaming de dados e utilizando apenas o WiFi enquanto estiver fora.