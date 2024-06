Preocupado com a regra dos 90 dias na Europa? Os viajantes recomendam os melhores locais para interromper a sua viagem.

PUBLICIDADE

Está a planear passar um ano fora para explorar a Europa? É provável que fique sujeito à regra dos "90 dias" que estipula que os cidadãos de países terceiros com um visto válido só podem entrar nos países do espaço Schengen durante um total de 90 dias num período de 180 dias.

Esta regra aplica-se a 25 dos 27 países da UE, bem como à Islândia, ao Liechtenstein, à Noruega e à Suíça.

Pode parecer que terá pouco tempo para explorar o continente - mas não faça já as malas para regressar a casa.

Eis uma lista de países onde pode interromper a sua estadia e respeitar a regra dos 90 dias.

Passe algum tempo nas deslumbrantes praias da Albânia

A Albânia não é um país Schengen, o que significa que muitos cidadãos de países terceiros - incluindo britânicos - podem passar 90 dias no país sem que isso conte para a regra dos 90 dias.

A Albânia está a tornar-se um destino muito procurado pelos turistas na Europa, graças às suas belas praias, montanhas, custo de vida acessível e habitantes locais acolhedores.

Vlore, na costa do Adriático, tem "as melhores praias, grandes passeios, óptimos restaurantes e cafés", diz um utilizador do fórum r/travel do Reddit. Para estadias mais longas, "os apartamentos são muito baratos para alugar e o custo de vida é incrível", acrescentam.

Mais a norte, os viajantes adoram a deslumbrante viagem de ferry pelo lago Komani, que o transporta entre as cidades de Koman e Fierze, entre os Alpes albaneses, e que faz parte da famosa caminhada de Valbona a Theth.

Continue para norte e chegará a Montenegro, outra joia dos Balcãs com uma costa deslumbrante que não está sujeita à regra dos 90 dias.

O lago Komani, na Albânia. Canva

Combinar vida nocturna e cultura em Chipre

Chipre é um dos dois países da UE que não está sujeito à regra dos 90 dias, uma vez que não faz parte do espaço Schengen. No entanto, tem o seu próprio limite de 90 dias para os requerentes de visto.

Isto dá-lhe três meses inteiros para relaxar nas praias mediterrânicas, explorar os antigos locais romanos e mergulhar na vibrante vida nocturna da ilha.

Depois de festejar até altas horas da madrugada em Ayia Napa, pode esquecer a ressaca ao longo das falésias do Parque Nacional Cavo Greco ou fazer um passeio de barco até às grutas marinhas.

Pafos é também um ótimo local para combinar a vida noturna com a cultura, desde o Rochedo de Afrodite até à Casa de Dionísio, com os seus mosaicos, e os Túmulos dos Reis , classificados pela UNESCO .

Para uma escapadela mais brilhante, dirija-se a Limassol para se maravilhar com os super-iates na marina e explorar o castelo do século IV. Leia mais no nosso guia completo de Limassol.

Para uma aventura ativa no Chipre, aventure-se na cadeia montanhosa de Troodos para descobrir belas aldeias, passeios de vinho e caminhadas.

Os túmulos dos reis na ilha de Chipre Canva

Tente a sua sorte na Irlanda e no Reino Unido

Para além de Chipre, a Irlanda é o outro país da UE que não faz parte do espaço Schengen. No entanto, tem o seu próprio limite de 90 dias para os turistas.

A Irlanda também continua a ser uma boa opção para os britânicos, que ainda gozam de liberdade de circulação ao abrigo do Acordo de Circulação Comum (apesar de ficarem isolados de outros países da UE após o Brexit). Isto significa que a sua estadia na Irlanda não está limitada de forma alguma.

Depois de beber uns copos de Guinness em Dublin, faça uma viagem de um dia a Galway e às Falésias de Moher. Em alternativa, faça uma viagem de carro pela Wild Atlantic Way da Irlanda, que se estende por 2.500 quilómetros de costa verdejante e luxuriante, de Donegal a West Cork.

PUBLICIDADE

O Reino Unido também tem muito para explorar sem acumular dias no seu visto Schengen. Assista a um festival de música em Londres, pratique surf na costa inglesa da Cornualha, suba o Monte Snowdon no País de Gales ou dirija-se para norte para conhecer a beleza agreste da Escócia.

Cliffs of Moher na Irlanda Canva

Intercalar uma estadia de 90 dias na Europa com a intrigante Macedónia do Norte

A Macedónia do Norte oferece a muitos turistas um acesso sem visto até 90 dias. Como não faz parte do espaço Schengen, não conta para o seu limite de 90 dias.

Fazendo fronteira com o norte da Grécia, é um ótimo local para interromper a sua estadia no espaço Schengen, se tiver explorado a região montanhosa de Zagori.

"Se procura um país com uma natureza deslumbrante, preços baratos e uma bela arquitetura, a Macedónia é o lugar ideal para si", diz um utilizador do Reddit.

O lago Ohrid na Macedónia do Norte Canva

Dirija-se às Montanhas Shar para uma exploração a grande altitude ou à capital, Skopje, para "uma mistura peculiar de velho e novo".

PUBLICIDADE

Embora o país dos Balcãs não tenha litoral, é possível encontrar um refúgio aquático na cidade lacustre de Ohrid: "Um dos sítios mais bonitos que já visitei. A água é tão límpida e perfeita para nadar", diz um utilizador do Reddit. E também se pode ir ao rio Treska, que "passa por penhascos de calcário antes de desaguar no lago Matka, de cor esmeralda", acrescentou o mesmo utilizador.