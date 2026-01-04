Mais uma ação contra Kasparov: mandado de captura emitido pelo tribunal russo

Na Rússia, Garry Kasparov foi acusado à revelia, depois de as autoridades o acusarem de "justificar o terrorismo". A lenda do xadrez vive no exílio há anos e Moscovo tenta agora atingi-lo com outro instrumento do direito penal. Kasparov tem sido uma figura da oposição particularmente ativa desde o início da guerra na Ucrânia, liderando o Fórum Rússia Livre e outros movimentos de emigrantes, e é um forte crítico do regime de Vladimir Putin e das políticas de Moscovo.

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O último desenvolvimento tornou-se oficial por volta de 22 de dezembro de 2025, quando, de acordo com vários relatos, o Tribunal Distrital de Moscovo Zamoskvorecky ordenou a sua detenção, depois de as autoridades de investigação já terem apresentado queixa contra Kasparov.

É este tribunal que emite regularmente decisões contra indivíduos e grupos acusados de terrorismo ou atos hostis, comportamento ou dissidência, e sanciona medidas coercivas (detenção, prisão, busca) solicitadas pelas autoridades de investigação.

A probabilidade de extradição internacional é normalmente baixa, mas as possibilidades de deslocação da pessoa designada (viagens, trânsito, participação em eventos internacionais) podem ser muito limitadas ou arriscadas. O objetivo da informação é estigmatizar e dissuadir a pessoa e exercer pressão sobre as redes de emigração, ou seja, alargar o sentimento de medo.

É importante notar aqui que Kasparov, de etnia arménio-judeu, conquistou seus títulos de campeão mundial predominantemente com as cores da União Soviética. As suas últimas defesas de títulos tiveram lugar após o desmembramento da União Soviética e a sua cidadania russa mantém-se até aos dias de hoje.

A acusação é uma "justificação do terrorismo"

Crítico do Kremlin e ativista da oposição, o antigo campeão mundial de xadrez Kasparov é há muito um alvo das autoridades russas, tendo sido anteriormente classificado como agente estrangeiro e terrorista/extremista em várias listas e atos jurídicos russos.

De acordo com os relatórios publicados pelo tribunal e pela imprensa, Kasparov foi associado a infrações nos termos do n.º 2 do artigo 205.º do Código Penal russo, que é formulado como justificação pública, propaganda ou terrorismo.

A detenção à revelia ordenada pelo tribunal é uma "medida preventiva" que entrará em vigor se Kasparov estiver sob jurisdição russa (entrar no país ou ser extraditado).

Inimigo de Putin e Trump

Kasparov é, desde há muito, um dos mais conhecidos críticos do Kremlin no exílio; o seu ativismo político aumentou gradualmente após uma carreira no xadrez, tendo depois continuado no estrangeiro à medida que o espaço político interno da Rússia se foi estreitando. De acordo com vários relatórios, o Ministério da Justiça da Rússia classificou-o anteriormente como "agente estrangeiro". Nos últimos anos, este rótulo tem sido frequentemente um precursor de outras acções administrativas e criminais contra outros dissidentes emigrados.

O campeão do mundo fez repetidamente críticas diretas e pessoais ao presidente russo, que nunca o mencionou pelo nome, mas utilizou frases como "figuras políticas apoiadas pelo Ocidente", "perderam o contacto com a Rússia", "falam alto nos meios de comunicação social, mas não têm apoio social".

Em contrapartida, Kasparov culpa diretamente o presidente russo, chamando-o de um fracasso sistémico e afirmando que "a Rússia nunca será livre enquanto Putin estiver no poder". Para ele, o medo é a única força coesiva para a estabilidade russa.

O caso, agora em dezembro, é de um novo nível, pois é acompanhado de uma acusação ao abrigo de um artigo específico do Código Penal e de uma medida de coação por um tribunal de Moscovo.

Kasparov tem sido um crítico regular e declarado, não só da política russa, mas também da política ocidental em relação à Ucrânia. Anteriormente, o campeão de xadrez afirmou que havia o perigo de os EUA acabarem por abandonar Kiev, com Washington a procurar acordos "na retaguarda", enquanto a margem de manobra da Ucrânia estava a ser restringida por limites de armamento e de utilização.

Esta previsão concretizou-se em parte ou está a ameaçar concretizar-se, e Trump tem criticado regularmente a política dos EUA em relação à Ucrânia desde que assumiu o poder.

Na perspetiva do Kremlin, este tipo de orador emigrado de alto nível é desconfortável por duas razões: é um nome icónico e participa ativamente no enquadramento da guerra e do papel do Ocidente. Isto não significa que as acusações sejam bem fundamentadas, mas explica por que razão pode fazer sentido político mobilizar o conjunto de ferramentas do direito penal.