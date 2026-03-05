Vladimir Putin não exclui que seria mais favorável para Moscovo interromper já o fornecimento de gás à União Europeia - sem esperar que a UE imponha, primeiro, restrições e, depois, uma proibição total do fornecimento de "combustível azul" russo.

"Se vão encerrar o fornecimento dentro de um mês ou dois, não será melhor parar agora e ir para os países que são parceiros fiáveis e estabelecer uma base de apoio nesses países? Mas isso não é uma solução. Neste caso, trata-se, como lhe chamam, de pensar em voz alta", afirmou o presidente russo numa entrevista aos meios de comunicação social estatais.

Putin disse que daria instruções ao governo para "trabalhar nesta questão" em conjunto com as empresas de energia.

Eco-ativistas em Bruxelas protestam contra a dependência da UE do GNL russo e americano, 26 de janeiro de 2026.

UE quer abandonar o gás russo até ao outono de 2027

Em 2025, as exportações de gás da Rússia para a UE diminuíram 44% para 18 mil milhões de m³: o nível mais baixo da história das entregas, que começou na década de 1970.

No entanto, no final do ano passado, a Rússia era ainda o segundo maior fornecedor de gás natural liquefeito (GNL) à Europa (a seguir aos EUA).

O GNL é transportado para os portos europeus por navio-tanque, enquanto o gás canalizado é entregue através do Turkish Stream.

O plano da UE para abandonar completamente o gás russo é o seguinte: a 25 de abril, entrará em vigor uma proibição das importações de GNL ao abrigo de contratos a curto prazo; a 17 de junho, será proibido o fornecimento de gás por gasoduto ao abrigo de contratos a curto prazo. A 1 de janeiro de 2027, entrará em vigor uma proibição total das compras de GNL russo e, a partir de 30 de setembro de 2027, das compras de gás por gasoduto.

No entanto, a proibição total pode ser adiada até 1 de novembro de 2027 se a UE tiver dificuldades em encher as instalações de armazenamento de gás para o inverno.

No entanto, os preços do gás subiram acentuadamente nos últimos dias devido aos ataques ao Irão, primeiro devido às restrições à navegação no Estreito de Ormuz e, depois, após os ataques iranianos às fábricas de GNL no Qatar.

Neste contexto, o ministro norueguês da Energia, Terje Ausland, afirmou, logo a 3 de março, que a UE teria de reconsiderar o calendário de recusa das matérias-primas russas.

As greves no Irão levaram a um aumento acentuado dos preços da energia: estação de gás em Frankfurt, 2 de março de 2026.

Bratislava e Budapeste estão contra

A Hungria e a Eslováquia, que sublinharam várias vezes a sua dependência dos fornecimentos de Moscovo, votaram contra o abandono das matérias-primas russas. Budapeste ameaçou mesmo recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia.

A declaração de Vladimir Putin sobre a possível cessação das exportações ocorreu logo após um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, Péter Szijjártó, que se deslocou a Moscovo para discutir, entre outras coisas, questões energéticas. Péter Szijjártó afirmou que o petróleo e o gás russos são essenciais para garantir preços aceitáveis para os serviços públicos.

O presidente russo, por seu lado, classificou a Hungria e a Eslováquia como "os parceiros mais fiáveis" e prometeu continuar a fornecer-lhes petróleo e gás - "se, evidentemente, os dirigentes destes países prosseguirem a mesma política que têm hoje, ou seja, serem nossos parceiros fiáveis".

Abertura do gasoduto Power of Siberia, em junho de 2015.

Se não for para a Europa, para onde?

Os observadores consideram a China como um grande mercado alternativo para o gás russo. Se, nos últimos anos, Pequim tentou ser amiga de Moscovo e, se possível, não violar as sanções ocidentais impostas ao Kremlin, a situação mudou com o regresso de Donald Trump à Casa Branca e o forte agravamento das relações entre os EUA e a China.

Os principais intervenientes no mercado mundial de GNL são os EUA e o seu aliado Qatar, o que, na situação atual, não convém a Pequim. O último navio-tanque de GNL dos EUA para a China partiu para este país no final de 2024.

O gás da Rússia e da Ásia Central, segundo os peritos, pode tornar-se favorável para a China, tanto em termos políticos como económicos.

No ano passado, Pequim já começou abertamente a comprar transportadores de energia russos não sancionados: desde o final de agosto de 2025, os petroleiros do campo russo "Arctic LNG 2" têm chegado aos portos chineses; este projeto foi sancionado pelos EUA e pela Grã-Bretanha.

De acordo com os especialistas da Forbes, um contrato de fornecimento à China através do gasoduto Power of Siberia 2, em construção, poderia ser assinado já este ano.

No entanto, segundo os observadores, o Kremlin terá de enfrentar negociações muito difíceis sobre o preço: os contratos existentes para o Power of Siberia-1 não se revelaram muito favoráveis para Moscovo.

Além disso, a política informal de Pequim implica que nenhum fornecedor de matérias-primas deve ter uma quota de mercado claramente dominante, e a quota das importações russas já é bastante grande.