A UE decidiu deixar de consumir gás russo em 2027. O Kremlin considera que seria mais rentável cortar o fornecimento ainda mais cedo.
Vladimir Putin não exclui que seria mais favorável para Moscovo interromper já o fornecimento de gás à União Europeia - sem esperar que a UE imponha, primeiro, restrições e, depois, uma proibição total do fornecimento de "combustível azul" russo.
"Se vão encerrar o fornecimento dentro de um mês ou dois, não será melhor parar agora e ir para os países que são parceiros fiáveis e estabelecer uma base de apoio nesses países? Mas isso não é uma solução. Neste caso, trata-se, como lhe chamam, de pensar em voz alta", afirmou o presidente russo numa entrevista aos meios de comunicação social estatais.
Putin disse que daria instruções ao governo para "trabalhar nesta questão" em conjunto com as empresas de energia.
UE quer abandonar o gás russo até ao outono de 2027
Em 2025, as exportações de gás da Rússia para a UE diminuíram 44% para 18 mil milhões de m³: o nível mais baixo da história das entregas, que começou na década de 1970.
No entanto, no final do ano passado, a Rússia era ainda o segundo maior fornecedor de gás natural liquefeito (GNL) à Europa (a seguir aos EUA).
O GNL é transportado para os portos europeus por navio-tanque, enquanto o gás canalizado é entregue através do Turkish Stream.
O plano da UE para abandonar completamente o gás russo é o seguinte: a 25 de abril, entrará em vigor uma proibição das importações de GNL ao abrigo de contratos a curto prazo; a 17 de junho, será proibido o fornecimento de gás por gasoduto ao abrigo de contratos a curto prazo. A 1 de janeiro de 2027, entrará em vigor uma proibição total das compras de GNL russo e, a partir de 30 de setembro de 2027, das compras de gás por gasoduto.
No entanto, a proibição total pode ser adiada até 1 de novembro de 2027 se a UE tiver dificuldades em encher as instalações de armazenamento de gás para o inverno.
No entanto, os preços do gás subiram acentuadamente nos últimos dias devido aos ataques ao Irão, primeiro devido às restrições à navegação no Estreito de Ormuz e, depois, após os ataques iranianos às fábricas de GNL no Qatar.
Neste contexto, o ministro norueguês da Energia, Terje Ausland, afirmou, logo a 3 de março, que a UE teria de reconsiderar o calendário de recusa das matérias-primas russas.
Bratislava e Budapeste estão contra
A Hungria e a Eslováquia, que sublinharam várias vezes a sua dependência dos fornecimentos de Moscovo, votaram contra o abandono das matérias-primas russas. Budapeste ameaçou mesmo recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
A declaração de Vladimir Putin sobre a possível cessação das exportações ocorreu logo após um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, Péter Szijjártó, que se deslocou a Moscovo para discutir, entre outras coisas, questões energéticas. Péter Szijjártó afirmou que o petróleo e o gás russos são essenciais para garantir preços aceitáveis para os serviços públicos.
O presidente russo, por seu lado, classificou a Hungria e a Eslováquia como "os parceiros mais fiáveis" e prometeu continuar a fornecer-lhes petróleo e gás - "se, evidentemente, os dirigentes destes países prosseguirem a mesma política que têm hoje, ou seja, serem nossos parceiros fiáveis".
Se não for para a Europa, para onde?
Os observadores consideram a China como um grande mercado alternativo para o gás russo. Se, nos últimos anos, Pequim tentou ser amiga de Moscovo e, se possível, não violar as sanções ocidentais impostas ao Kremlin, a situação mudou com o regresso de Donald Trump à Casa Branca e o forte agravamento das relações entre os EUA e a China.
Os principais intervenientes no mercado mundial de GNL são os EUA e o seu aliado Qatar, o que, na situação atual, não convém a Pequim. O último navio-tanque de GNL dos EUA para a China partiu para este país no final de 2024.
O gás da Rússia e da Ásia Central, segundo os peritos, pode tornar-se favorável para a China, tanto em termos políticos como económicos.
No ano passado, Pequim já começou abertamente a comprar transportadores de energia russos não sancionados: desde o final de agosto de 2025, os petroleiros do campo russo "Arctic LNG 2" têm chegado aos portos chineses; este projeto foi sancionado pelos EUA e pela Grã-Bretanha.
De acordo com os especialistas da Forbes, um contrato de fornecimento à China através do gasoduto Power of Siberia 2, em construção, poderia ser assinado já este ano.
No entanto, segundo os observadores, o Kremlin terá de enfrentar negociações muito difíceis sobre o preço: os contratos existentes para o Power of Siberia-1 não se revelaram muito favoráveis para Moscovo.
Além disso, a política informal de Pequim implica que nenhum fornecedor de matérias-primas deve ter uma quota de mercado claramente dominante, e a quota das importações russas já é bastante grande.