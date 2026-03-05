Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Últimas publicações
Drones iranianos atacam o aeroporto do Azerbaijão

De Euronews
Últimas notícias
Três drones iranianos atacaram o terminal de passageiros do aeroporto de Razi, em Nakhchivan, no Azerbaijão, disseram as autoridades azeris à Euronews.

Três drones iranianos atacaram o terminal de passageiros do aeroporto de Razi, em Nakhchivan, no Azerbaijão, disseram as autoridades azeris à Euronews.

Vídeos do local mostram um drone a voar em direção ao aeroporto, danos no terminal principal e equipas de emergência no terreno.

Noutro vídeo visto pela Euronews, é possível ver um drone a atingir o aeroporto, provocando uma grande explosão e uma nuvem de fumo.

Até ao momento, não há informações sobre vítimas.

