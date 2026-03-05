Drones iranianos atacam o aeroporto do Azerbaijão

Três drones iranianos atacaram o terminal de passageiros do aeroporto de Razi, em Nakhchivan, no Azerbaijão, disseram as autoridades azeris à Euronews.
Vídeos do local mostram um drone a voar em direção ao aeroporto, danos no terminal principal e equipas de emergência no terreno.
Noutro vídeo visto pela Euronews, é possível ver um drone a atingir o aeroporto, provocando uma grande explosão e uma nuvem de fumo.
Até ao momento, não há informações sobre vítimas.