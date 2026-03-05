O governo espanhol desmentiu na quarta-feira as declarações da Casa Branca segundo as quais Espanha teria concordado em "cooperar militarmente" com Washington no meio da escalada do conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse numa conferência de imprensa que Madrid tinha mudado a sua posição na sequência da pressão do presidente norte-americano, Donald Trump. " No que diz respeito a Espanha, penso que ouviram a mensagem do presidente (Trump) ontem em alto e bom som", disse.

A porta-voz acrescentou que, de acordo com as suas informações, "nas últimas horas, (Espanha) concordou em cooperar com os militares dos EUA". Os militares americanos "estão a coordenar com os seus homólogos em Espanha".

"O presidente espera, evidentemente, que todos os nossos aliados europeus cooperem nesta longa missão para derrubar o regime desonesto do Irão, que ameaça não só os Estados Unidos, mas também os nossos aliados europeus", acrescentou Leavitt.

Os comentários da Casa Branca sobre Espanha surgem horas depois de Trump ter dito que "Espanha é um péssimo aliado", na sequência da recusa do governo de Pedro Sánchez em permitir que os EUA utilizem bases espanholas para operações relacionadas com ataques contra o Irão.

Espanha nega "categoricamente" as afirmações da Casa Branca

O governo espanhol negou "categoricamente" as afirmações de Leavitt. Fontes da Moncloa asseguram que não houve qualquer mudança na posição de Espanha e rejeitam a existência de um acordo para cooperar militarmente com Washington.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, sublinhou que a posição do governo espanhol sobre a guerra no Médio Oriente e a utilização de bases militares espanholas não se alterou.

Além disso, Albares censurou a Alemanha pela atitude do chanceler Friedrich Merz perante as ameaças de Trump contra Espanha. "Quando se partilha uma moeda, um mercado comum, uma política comercial comum com um país, espera-se a mesma solidariedade", disse numa entrevista à 'RTVE', referindo-se à pressão de Merz sobre Espanha para aumentar as suas despesas com a defesa.

O ministro da Economia, Carlos Cuerpo, também se juntou aos desmentidos da Casa Branca em declarações à 'RNE'. "Não sabemos de onde pode ter vindo esta informação, mas o importante aqui é ser rápido a negar categoricamente uma possível mudança de opinião ou posição por parte do governo".

"Não à guerra"

A polémica surge após vários dias de tensão diplomática entre Madrid e Washington. O presidente dos EUA ameaçou cortar o comércio com Espanha. Por seu lado, o presidente do governo espanhol Sánchez reiterou a posição de Espanha contra a escalada militar com uma mensagem transmitida publicamente: "Não à guerra".

A troca de declarações reflete a pressão de Washington sobre os seus aliados para que definam o seu papel no conflito. A partir de Bruxelas, a Comissão Europeia recordou que "qualquer ameaça a um Estado-membro é uma ameaça à UE", embora os líderes dos grupos políticos do Parlamento Europeu se tenham recusado a abrir um debate específico sobre as ameaças de Trump a Espanha.

O Irão agradece a posição de Espanha

Por outro lado, o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, agradeceu a Espanha pela sua oposição aos ataques lançados pelos Estados Unidos e Israel contra o seu país. Numa mensagem publicada nas redes sociais, o presidente iraniano afirmou que a posição de Espanha mostra que ainda existe "ética e consciência desperta no Ocidente".

O líder iraniano elogiou a posição do governo espanhol: "Espanha agiu de forma responsável ao opor-se às violações dos direitos humanos e à agressão militar da coligação sionista-americana contra países como o Irão", afirmou na sua mensagem.

Pedro Sánchez sublinhou que a posição de Espanha não implica o apoio a Teerão: "O governo espanhol não apoia o regime iraniano que reprime os seus cidadãos e, em especial, as mulheres iranianas", afirmou.