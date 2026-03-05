Ao sexto dia de conflito continuamos a acompanhar os desenvolvimentos no Médio Oriente e o conflito em curso entre os Estados Unidos e Israel e o Irão.

Os Estados Unidos e Israel continuam a atacar o Irão, matando pelo menos 1.230 pessoas desde sábado, enquanto as forças israelitas pressionam o sul do rio Litani no Líbano, com ordens de evacuação sob a ameaça de ataques iminentes.

Mais de 83 mil pessoas deslocadas das suas casas procuraram abrigo, devido à nova onda de combates entre Israel e o Hezbollah. Pelo menos 102 pessoas morreram nos ataques israelitas no Líbano em quatro dias, segundo informaram as autoridades do país.

Esta quinta-feira, no Azerbaijão dois drones atingiram um aeroporto e uma escola em Nakhchivan e fizeram dois feridos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão acusou o Irão de realizar um ataque no enclave, acrescentando que o país "reserva-se o direito de tomar as medidas de retaliação necessárias".

Entretanto, vários países europeus, como Itália, França, Espanha e os Países Baixos, manifestaram intenções de enviar recursos navais para Chipre na sequência do ataque de drones a uma base aérea britânica.

Na quarta-feira, o Senado dos EUA bloqueou uma resolução para conter a campanha militar do presidente Donald Trump contra o Irão, com 53 votos contra a moção e 47 a favor.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, alertou para "movimentos terroristas" na fronteira do país com o Iraque e apelou a medidas para reforçar a segurança lá, face a relatos de que os EUA estão em negociações com as forças curdas, numa tentativa de armá-las e fomentar uma revolta contra Teerão.

O conflito restringiu os fornecimentos globais de petróleo e gás, com os navios de carga a evitar o Estreito de Ormuz depois da Guarda da Revolução Iraniana ter reivindicado o "controlo total" da rota marítima.

Siga aqui os principais desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente:

