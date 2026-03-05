Ao sexto dia de conflito, Israel lança uma grande vaga de ataques contra Teerão. Dois drones atingiram um aeroporto e uma escola em Nakhchivan, no Azerbaijão, e fizeram dois feridos. No Líbano, mais de 100 pessoas morreram devido aos ataques israelitas.
Ao sexto dia de conflito continuamos a acompanhar os desenvolvimentos no Médio Oriente e o conflito em curso entre os Estados Unidos e Israel e o Irão.
Os Estados Unidos e Israel continuam a atacar o Irão, matando pelo menos 1.230 pessoas desde sábado, enquanto as forças israelitas pressionam o sul do rio Litani no Líbano, com ordens de evacuação sob a ameaça de ataques iminentes.
Mais de 83 mil pessoas deslocadas das suas casas procuraram abrigo, devido à nova onda de combates entre Israel e o Hezbollah. Pelo menos 102 pessoas morreram nos ataques israelitas no Líbano em quatro dias, segundo informaram as autoridades do país.
Esta quinta-feira, no Azerbaijão dois drones atingiram um aeroporto e uma escola em Nakhchivan e fizeram dois feridos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão acusou o Irão de realizar um ataque no enclave, acrescentando que o país "reserva-se o direito de tomar as medidas de retaliação necessárias".
Entretanto, vários países europeus, como Itália, França, Espanha e os Países Baixos, manifestaram intenções de enviar recursos navais para Chipre na sequência do ataque de drones a uma base aérea britânica.
Na quarta-feira, o Senado dos EUA bloqueou uma resolução para conter a campanha militar do presidente Donald Trump contra o Irão, com 53 votos contra a moção e 47 a favor.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, alertou para "movimentos terroristas" na fronteira do país com o Iraque e apelou a medidas para reforçar a segurança lá, face a relatos de que os EUA estão em negociações com as forças curdas, numa tentativa de armá-las e fomentar uma revolta contra Teerão.
O conflito restringiu os fornecimentos globais de petróleo e gás, com os navios de carga a evitar o Estreito de Ormuz depois da Guarda da Revolução Iraniana ter reivindicado o "controlo total" da rota marítima.
Siga aqui os principais desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente:
EUA pediram apoio à Ucrânia para proteção contra drones
Os Estados Unidos pediram ajuda à Ucrânia para repelir os ataques com drones iranianos no Médio Oriente. A informação foi hoje avançada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy , que indicou ter ordenado que fosse prestado apoio especializado nesse sentido.
“Recebemos um pedido dos Estados Unidos para apoio específico na proteção contra ‘shaheds’ na região do Médio Oriente”, confirmou Zelenskyy na quinta-feira, referindo-se aos drones de design iraniano também usados pela Rússia. “Dei instruções para fornecer os meios necessários e garantir a presença de especialistas ucranianos que possam garantir a segurança necessária”, acrescentou.
Devido ao conflito na Ucrânia, o país desenvolveu equipamento que permite intercetar estes drones. Zelenskyy já havia oferecido aos aliados dos EUA no Médio Oriente uma troca de alguns dos seus mísseis de defesa aérea por esses intercetores.
Exército israelita emite aviso de evacuação para três aldeias no leste do Líbano
As armadas israelitas alertaram os residentes de três aldeias na região oriental de Bekaa, no Líbano, para que deixassem a zona de forma imediata.
“Aviso urgente aos residentes da região de Beqaa, especificamente aos residentes das aldeias e cidades de Douris, Brital e Majdaloun: as atividades do Hezbollah na área estão a forçar as Forças de Defesa de Israel a agir com força contra ele, a fim de atingir a sua infraestrutura militar”, indicou o porta-voz do exército em língua árabe, coronel Avichay Adraee, na rede social X.
“Para garantir a vossa segurança, pedimos que evacuem a área imediatamente e sigam para oeste.”
#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا سكان القرى والبلدات: دورس، بريتال ومجدلون— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 5, 2026
🔸إن أنشطة حزب الله في المنطقة تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة وذلك لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة له. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸لضمان سلامتكم ندعوكم الى إخلاء المنطقة فورًا… pic.twitter.com/m2fZ3GcO3Y
França oferece veículos blindados, apoio operacional e ajuda humanitária ao Líbano
Emmanuel Macron anunciou hoje que França irá oferecer apoio ao exército do Líbano.
Numa publicação no X, o presidente francês indicou que o país irá fornecer “veículos de transporte blindados, bem como apoio operacional e logístico” ao exército libanês, prometendo ao mesmo tempo “apoio total” ao governo do país.
“As autoridades libanesas comprometeram-se a assumir o controlo das posições detidas pelo Hezbollah e a assumir plenamente a responsabilidade pela segurança em todo o território nacional. Dou-lhes o meu total apoio”, é possível ler na publicação.
Além do apoio operacional, Macron anunciou também o envio de ajuda humanitária.
“Várias toneladas de medicamentos estão a ser transportadas, juntamente com soluções de abrigo e assistência. Isto é uma prova da amizade que os franceses sentem pelos libaneses”, escreveu.
For Lebanon we must act.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2026
Everything must be done to prevent this country, so close to France, from once again being drawn into war.
The Lebanese have a right to peace and security—like everyone in the Middle East.…
Trump diz que deve estar envolvido na escolha do próximo líder do Irão
O presidente dos EUA acredita que deve estar pessoalmente envolvido na escolha do próximo líder do Irão.
Numa entrevista ao site Axios, Donald Trump disse que o Irão estaria a “perder tempo” se tentasse nomear um sucessor sem o envolvimento dos EUA.
Para o líder norte-americano, a nomeação de Mojtaba Khamenei, filho do líder supremo assassinado Ali Khamenei, não é aceitável, apesar de ser amplamente visto como o sucessor mais provável.
“O filho de Khamenei é um peso-pluma”, afirmou Trump. “Tenho de estar envolvido na nomeação”, reforçou.
Trump repete críticas a Espanha que chama de “perdedora”
O presidente dos EUA voltou a deixar várias críticas a Espanha, que considerou ser uma país “perdedor” .
“Temos muitos vencedores, mas a Espanha é uma perdedora”, afirmou Donald Trump.
“Eles não pagam a sua parte — são os únicos que votaram contra o pagamento de 5% e são muito hostis com todos”, indicou o presidente norte-americano, referindo-se às contribuições dos aliados para a NATO e a recusa de Espanha de subir a sua quota para os 5% do PIB.
Numa entrevista ao New York Post, além das duras críticas à nação liderada por Pedro Sánchez, o presidente norte-americano também disse estar “desiludido” com o Reino Unido, alegando que Keir Starmer deveria apoiar a campanha militar dos EUA contra o Irão “sem exitar”.
“Foi muito decepcionante, o seu desempenho, perante o nosso tremendo ataque a uma nação hostil”, disse Trump. “Ele deveria estar a dar-nos, sem questionar ou hesitar, coisas como as bases para podermos usar”.
Atacada instalação perto de refinaria no Bahrain
O Ministério do Interior do Bahrain informou que uma instalação em Mammeer, área industrial que abriga uma infraestrutura petrolífera, foi atacada.
“Uma instalação em Maameer foi alvo de um ataque, e as autoridades competentes estão a lidar com o incidente”, indicou o ministério através de uma publicação nas redes sociais.
A refinaria da Bahrain Petroleum Company fica localizada em Maameer, local onde também estão presentes várias outras fábricas que produzem materiais como betão e asfalto.
Urgent Bahrain TV: one facility in Maameer was targeted, and the relevant authorities are handling the incident.— Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 5, 2026
Ultrapassada a barreira das 100 mortes no Líbano
Desde segunda-feira, os ataques israelitas mataram 102 pessoas e feriram outras 638, informou a Agência Nacional de Notícias do Líbano, que cita os números do Ministério da Saúde do país.
O ministério alertou que o número de vítimas deverá ainda aumentar, à medida que os hospitais recebem mais feridos.
Além das vítimas mortais, os ataques israelitas já provocaram mais de 83 mil descolados. Esta quinta-feira, os subúrbios no sul de Beirute receberam novas ordens de evacuação por parte do exército israelita.
Cerca de 35 mil tripulantes e passeiros continuam retidos no Golfo, alerta ONU
A Organização Marítima Internacional da ONU informou à AFP na quinta-feira que cerca de 20.000 tripulantes e 15.000 passageiros de navios de cruzeiro estão presos no Golfo devido à guerra no Médio Oriente.
O secretário-geral do órgão regulador do transporte marítimo, Arsenio Dominguez, disse informou que a “IMO está pronta para trabalhar com todas as partes interessadas para ajudar a garantir a segurança e o bem-estar dos marítimos afetados”.
Desde que a guerra eclodiu no sábado, a organização registou sete incidentes que envolveram navios na região, que resultaram em duas mortes e outras sete pessoas feridas.
“Além do impacto económico destes ataques alarmantes, trata-se de uma questão humanitária. Nenhum ataque a marítimos inocentes é justificável”, disse Dominguez à AFP.
OMS diz que morreram quatro profissonais de saúde e 25 ficaram feridos desde início dos ataques
Em conferência de imprensa esta quinta-feira, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde diz que foram verificados mais de uma dúzia de ataques a infraestruturas de saúde desde que se iniciaram os ataques israelitas e norte-americanos ao Irão.
Segundo o balanço apresentado por Tedros Adhanom Ghebreyesus, foram mortos quatro profissionais de saúde e outros 25 ficaram feridos.
"A OMS verificou 13 ataques a infraestruturas de saúde no Irão e um no Líbano", disse ainda o diretor da organização, citado pelo Guardian.
Reino Unido reforça presença militar no Qatar e Chipre
Durante a declaração, Keir Starmer indicou que o Reino Unido vai enviar quatro caças Typhoon para o Qatar, numa resposta do governo do país aos pedidos de “mais ajuda” por parte dos países aliados no Golfo.
De acordo com o primeiro-ministro britânico, o reforço de meios segue também estratégia de defesa dos “interesses” do Reino Unido e fortalecimento das “operações defensivas no Qatar e em toda a região”.
Starmer confirmou ainda que helicópteros Wildcat chegarão a Chipre amanhã, e o contratorpedeiro HMS Dragon será destacado para o Mediterrâneo.
Além do reforço de meios, o primeiro-ministro britânico acrescentou que o Reino Unido permitiu que os EUA usassem as bases militares do país para “operações defensivas”.
Starmer reafirma decisão de se manter fora da ofensiva contra o Irão e diz que prioridade é “proteger a população”
Numa declaração ao país durante a tarde, o primeiro-ministro britânico reconheceu que a população está preocupada e que a prioridade do governo é “proteger a população” e promover uma liderança calma visando o “interesse nacional”.
O primeiro-ministro britânico confirmou e defendeu a decisão de não se juntar à ofensiva norte-americana e israelita contra o Irão. «Foi por isso que tomei a decisão de que o Reino Unido não se juntaria aos ataques iniciais dos EUA e de Israel contra o Irão. Essa decisão foi deliberada. Foi no interesse nacional e mantenho-a” afirmou Starmer, indicando que o Reino Unido irá “permanecer firme” nos valores e princípios britânicos, “independentemente da pressão para fazer o contrário”.
Mísseis atingem duas escolas em Teerão
Mísseis disparados pelos EUA e Israel atingiram duas escolas na cidade de Parand, a sudoeste de Teerão, segundo informou a agência de notícias iraniana Fars.
A agência divulgou fotografias dos danos no que parecia ser uma sala de aula. As informações divulgadas apontavam ainda para estragos em várias unidades residenciais próximas daquela zona.
❗️US-Israeli Missile Attack Strikes TWO SCHOOLS In Parand - Fars News Agency— RT_India (@RT_India_news) March 5, 2026
📷 Fars News Agency pic.twitter.com/rHAjrC7PQu
Israel emite ordem de evacuação para bairros no sul de Beirute
As Forças de Defesa de Israel emitiram um “alerta urgente” aos residentes dos subúrbios ao sul de Beirute, antes dos ataques planeados contra o Hezbollah.
O exército israelita apelou aos residentes dos subúrbios do sul de Beirute para que “salvassem as suas vidas e evacuassem imediatamente as suas casas”, num aparente sinal dos planos israelitas para um bombardeamento intenso da área.
Os alertas de evacuação anteriores em Beirute foram para edifícios específicos que as IDF atacaram posteriormente. A última ordem abrange quatro bairros importantes nos subúrbios do sul da cidade.
Pelo menos 77 pessoas morreram no Líbano na sequência do reacendimento dos ataques no país. Mais de 83 mil pessoas foram deslocadas.
"Atos de agressão não ficarão sem resposta", diz Azerbaijão
Na sequência do ataque de drones, o Azerbaijão diz agora que os detalhes do incidente “estão a ser investigados” mas garante que a “República Islâmica do Irão é totalmente responsável pelo incidente”.
Em comunicado, o Ministério da Defesa do país disse estar a preparar as “medidas de retaliação necessárias para defender a integridade territorial e a soberania do país, bem como para garantir a segurança dos civis e das infraestruturas civis”. O ministério garante que “estes atos de agressão não ficarão sem resposta”.
Também o presidente do país, Ilham Aliyev, garantiu que as “Forças Armadas, o Ministério da Defesa, o Serviço Estatal de Fronteiras e todas as outras Forças Especiais foram colocados em estado de mobilização total de nível um e devem estar preparados para realizar qualquer operação”.
Durante uma reunião do Conselho de Segurança, Aliyev condenou veementemente os ataques.
"Hoje, o Irão cometeu um ato de terrorismo contra o território do Azerbaijão", afirmou, citado pela Agência Estatal de Notícias do Azerbaijão.
Irão nega ter lançado ataque de drones contra o Azerbaijão
As forças armadas iranianas negaram ter lançado um ataque com drones contra o Azerbaijão, depois do país denunciar que dois drones iranianos invadiram o seu espaço e acabaram por cair no território.
Em comunicado, as forças armadas iranianas negam qualquer ataque ao país.
“A República Islâmica do Irão... nega que as suas forças armadas tenham lançado um drone contra a República do Azerbaijão”, afirmou o estado-maior das forças armadas num comunicado divulgado pela agência de notícias iraniana Tasnim.
O Irão indica ainda que, com base nas investigações realizadas, a ação foi levada a cabo pelo regime israelita numa tentativa de acusar a República Islâmica do Irão.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão disse que um drone caiu perto do aeroporto em Nakhchivan, e outro perto de uma escola, com dois civis a ficarem feridos como resultado.
Guerra no Irão: quão vulneráveis estão as economias europeias?
O encerramento do Estreito de Ormuz fez disparar o preço do gás em 60%, agravando a pressão sobre as reservas europeias já escassas para o inverno e levando economistas a rever as previsões de crescimento e inflação para 2026.
Economistas e analistas de energia alertam que mesmo uma interrupção breve poderá penalizar o crescimento europeu, voltar a empurrar a inflação para acima da meta e possivelmente obrigar o Banco Central Europeu (BCE) a rever trajetórias de taxas de juro que só recentemente tinham sido estabilizadas.
Guerra no Irão: quão vulneráveis estão as economias europeias?
Encerramento do Estreito de Ormuz fez disparar o preço do gás em 60%, agravando a pressão sobre as reservas europeias já escassas para o inverno e levando econ…
Estádio de futebol internacional atingido durante ataques em Teerão
O estádio Azadi em Teerão, que já sediou jogos internacionais de futebol, ficou parcialmente destruído durante os ataques contra a capital iraniana esta quinta-feira, informou a emissora estatal do Irão.
A IRIB publicou imagens que mostram os danos extensos no estádio, com nuvens de fumo a sair das bancadas.
#US and #Israel destroyed the 12000seat Azadi Stadium today; a place hosted international competitions for decades.— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 5, 2026
Neither nuclear bombs nor ballistic missiles are made in stadiums.
No expectations from international organizations, especially after killing of 72000 in #Gaza. pic.twitter.com/rOzfVM6EVH
Irão acusa EUA e Israel de "deliberadamente" atacar áreas civis
O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmaeil Baghaei, acusou os EUA e Israel de atingirem intencionalmente zonas civis durante a guerra.
"O nosso povo está a ser brutalmente massacrado enquanto os agressores deliberadamente atacam áreas civis e qualquer local que acreditam que irá infligir o máximo possível de sofrimento e perda de vidas", denunciou Baghaei na rede social X.
This savage, unprovoked, and utterly unjustified aggression against the Islamic Republic of #Iran extends far beyond the battlefield. It reverberates through global markets, driving up energy prices, destabilizing currencies, and eroding the purchasing power of ordinary people…— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 5, 2026
Navio de guerra iraniano afundado pelos EUA estava a participar em exercícios navais na Índia
As autoridades indianas indicaram que o navio de guerra iraniano que foi afundado por um submarino dos EUA perto do Sri Lanka participou em exercícios navais com mais de 50 países antes de partir para águas internacionais no Oceano Índico a caminho de casa, avança a AP.
A Índia foi o país anfitrião da 13ª edição do exercício naval MILAN 2026, o seu maior exercício naval multilateral, em Visakhapatnam, no leste da Índia, que decorreu entre 15 e 25 de fevereiro.
O navio IRIS Dena deixou a Índia no final do exercício a 25 de fevereiro para regressar ao Irão. Terá sido nesse trajeto que foi afundado por um submarino dos EUA em águas internacionais enquanto potencialmente aguardava autorização de entrada no porto de Galle no Sri Lanka.
Um segundo navio que também participou no exercício naval MILAN 2026 está agora sob assistência do governo do Sri Lanka perto das águas do Sri Lanka.
Alegadamente, um terceiro navio iraniano terá participado nos exercícios em Visakhapatnam.
O naufrágio desencadeou um debate alargado sobre a segurança marítima no Oceano Índico, sendo este o incidente militar mais significativo no Oceano Índico desde a Guerra Fria.
Número de mortos nos ataques ao Irão sobe para 1.230
O número de mortos nos ataques dos EUA e de Israel ao Irão desde sábado subiu para 1.230, informou a agência de notícias iraniana, Tasnim.
Na quarta-feira, a agência iraniana reportou que o número de mortos se tinha fixado nos 1.045.
NATO não está envolvida na guerra do Irão, mas apenas a fornecer apoio, diz Rutte
Os aliados da NATO não estão envolvidos na guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão, mas estão a "fornecer um apoio", afirmou o secretário-geral da Aliança Atlântica.
"Sem aliados europeus, teria sido muito difícil para os EUA lançarem essa operação contra o Irão", explicou Mark Rutte.
O secretário-geral da NATO também garantiu que o Artigo 5.º não está em discussão após as defesas aéreas da aliança terem abatido um míssil balístico do Irão no espaço aéreo da Turquia.
Rutte considerou que o incidente foi "grave", mas disse que "ninguém está a falar sobre o Artigo 5º", segundo o qual um ataque a um Estado-membro é considerado um ataque a todos os países da organização.
Além disso, acrescentou que a NATO apoia os EUA em atacar as capacidades nucleares e de mísseis do Irão, uma vez que o país está "próximo de se tornar uma ameaça também para a Europa".
Fornecimento de alimentos para 50 milhões de pessoas no Golfo em risco
A guerra no Médio Oriente bloqueou o acesso aos principais portos na região do Golfo, impactando o fornecimento de alimentos para mais de 50 milhões de pessoas numa região altamente dependente das importações agrícolas, informou uma plataforma de localização de navios esta quinta-feira.
Segundo a MarineTraffic.com, as travessias de embarcações pelo Estreito de Ormuz diminuíram em cerca de 88-100%, sendo que 53 embarcações que vão para portos nos Emirados Árabes Unidos, Qatar, Arábia Saudita, Bahrein e Kuwait já tiveram que se desviar da sua rota, enquanto outras ainda estão a caminho do estreito ou à espera para entrar.
A plataforma estima que o abastecimento agrícola de mais de 50 milhões de pessoas no Golfo possa estar em risco, uma vez que a região importa mais de 90% dos seus bens alimentares.
Num outro sinal alarmante, a MSC - o maior transportador de contentores do mundo - anunciou a suspensão temporária dos envios com destino ao Golfo Pérsico.
Strait of Hormuz closure puts Dubai’s import lifeline under strain— MarineTraffic (@MarineTraffic) March 5, 2026
Access to key Gulf container ports including Jebel Ali, Khalifa Port, Dammam, and ports in Qatar, Bahrain and Kuwait is currently blocked, with vessel crossings through the Strait of Hormuz down by an estimated… pic.twitter.com/1ZXcMVg2hV
Ataques israelitas mataram 77 pessoas no Líbano em quatro dias
O Ministério da Saúde do Líbano indicou que os ataques israelitas no país desde segunda-feira mataram um total de 77 pessoas e feriram 527.
Pelo menos seis membros de duas famílias foram mortos esta quinta-feira em ataques no sul do Líbano.
Governo Regional do Curdistão diz que não faz parte de nenhuma campanha para expandir a guerra
O governo regional do Curdistão iraquiano negou qualquer envolvimento em planos para armar grupos curdos a atacar o Irão, após relatos de que grupos armados curdos consultaram os EUA sobre potenciais ataques no oeste do Irão.
Num comunicado citado pela Reuters, o porta-voz do governo regional do Curdistão iraquiano disse que não tem participação em qualquer esforço para expandir ainda mais a guerra em curso ou inflamar as tensões regionais.
Nechirvan Barzani, presidente do Curdistão iraquiano, já tinha defendido que a região semi-autónoma "não deve fazer parte de qualquer conflito ou escalada militar que prejudique as vidas e a segurança" da sua população.
Explosões ouvidas em Doha, reportam jornalistas da Euronews
Os jornalistas da Euronews em Doha relatam que várias explosões foram ouvidas num novo ataque à capital do Qatar esta quinta-feira.
Vários vídeos mostram colunas de fumo depois de as defesas aéreas do Qatar terem intercetado o ataque. Não há relatos de possíveis danos ou baixas neste momento.
O Qatar tem sido alvo de ataques iranianos diariamente como parte das investidas retaliatórias de Teerão desde o início das operações de Israel e dos EUA contra o Irão no sábado.
🚨 Just IN 🚨— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 5, 2026
EXPLOSIONS reported over Doha, Qatar 💥
HEAVY AIR DEFENCE activity seen in the sky as smoke rises from the Al Udeid Airbase. pic.twitter.com/BjJsepFlje
Países do Golfo preocupados com o risco de guerra civil no Irão, diz chefe da diplomacia europeia
Os países do Golfo disseram às autoridades europeias que estão preocupados com o risco de guerra civil no Irão como resultado do conflito entre Teerão e os EUA e Israel, disse a chefe da diplomacia europeia Kaja Kallas.
"Quando falamos com os países da região, também estão preocupados com as guerras civis, a liderança do regime e o que está a acontercer lá", referiu antes de uma videoconferência com os ministros dos negócios estrangeiros da UE e representantes do Conselho de Cooperação do Golfo sobre a situação no Irão e no Médio Oriente.
Kallas também disse que a UE está "extremamente preocupada" com a segurança marítima na região e que está a tentar manter rotas como o Estreito de Ormuz abertas.
Espanha vai enviar fragata para Chipre após ataque de drone
Espanha vai enviar a sua fragata mais avançada para proteger Chipre após um ataque de drone numa base britânica na ilha do Mediterrâneo ter arrastado o país para o conflito no Médio Oriente, disse o Ministério da Defesa espanhol.
O "Cristobal Colon" irá juntar-se ao porta-aviões francês "Charles de Gaulle" e aos navios da marinha grega para "oferecer proteção e defesa aérea" e "apoiar qualquer retirada de civis", adiantou o ministério em comunicado.
Rússia acusa EUA e Israel de tentarem arrastar países árabes para conflito mais amplo no Médio Oriente
A Rússia acusa os Estados Unidos e Israel de tentarem arrastar os países árabes para um conflito mais amplo no Médio Oriente, "provocando" o Irão a atacar alvos em toda a região.
"Deliberadamente provocaram o Irão a lançar ataques de retaliação contra alvos em alguns países árabes, o que levou a perdas humanas e materiais, o que o lado russo lamenta profundamente", diz o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia em comunicado.
"Ao fazê-lo, estão a tentar arrastar os árabes para uma guerra pelos interesses de outrem."
A única maneira de evitar que o Médio Oriente seja desestabilizado ainda mais é parar a "agressão" dos EUA e Israel, reitera o ministério, considerando que não há sinais por enquanto que os dois "agressores" vão parar os ataques.
Mais de 275 mil deslocados em países afetados pela tensão no Médio Oriente
Os conflitos no Médio Oriente causaram mais de 275 mil deslocados internos em alguns dos países mais afetados pelos ataques, como o Irão, o Líbano, o Afeganistão e o Paquistão, segundo a ONU.
De acordo com dados mais recentes da Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR), desde sábado, pelo menos 100 mil pessoas fugiram das suas casas no Irão devido aos ataques dos Estados Unidos e de Israel e 115 mil no Afeganistão, país envolvido no conflito em curso com o Paquistão.
A agência da ONU estima que pelo menos 58.000 pessoas tenham sido deslocadas no Líbano, devido às hostilidades entre Israel e o Hezbollah, (embora outras agências da ONU, como o Programa Alimentar Mundial, apontem para um número de 65.000).
No Paquistão, pelo menos 2.600 pessoas abandonaram as suas casas.
Azerbaijão confirma que drone caiu perto do aeroporto em Nakhchivan, e outro perto de uma escola
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão acusou o Irão de realizar um ataque com drones no enclave de Nakhchivan.
O ministério indicou em comunicado que um drone caiu perto do aeroporto em Nakhchivan, e outro perto de uma escola. Dois civis ficaram feridos, disse o ministério.
O Azerbaijão "condena fortemente este incidente", diz o Ministério das Relações Exteriores no comunicado, acrescentando que o país "reserva-se o direito de tomar as medidas de retaliação necessárias".
O Ministério dos Negócios Estrangeiros convocou o embaixador iraniano em protesto contra o ataque.
"Tais ações contradizem as normas e princípios do direito internacional e contribuem para o aumento da tensão na região", refere o gabinete.
At around midday on 5 March, drone attacks were carried out against the Nakhchivan Autonomous Republic of the Republic of Azerbaijan from the territory of the Islamic Republic of Iran.— Ali Alizada 🇦🇿 (@Ali_F_Alizada) March 5, 2026
One drone struck the terminal building of the airport in the Nakhchivan Autonomous Republic,… pic.twitter.com/0UxnmoyJpw
Drones do Irão caíram em aeroporto no Azerbaijão
Três drones que partiram do Irão caíram no terminal de passageiros do aeroporto do enclave azerbaijano de Nakhchivan, esta quinta-feira, informaram as autoridades do Azerbaijão à Euronews.
O Aeroporto Internacional de Nakhchivan está localizado a cerca de 10 km da fronteira com o Irão.
📸 Moment Iranian Drone Struck Nakhchivan, Azarbaijan pic.twitter.com/3anQycAtAh— Mubasshir (@MubasshirArk) March 5, 2026
Sri Lanka tenta "proteger vidas" em segundo navio iraniano
O Sri Lanka está a tentar "proteger vidas" noutro navio iraniano ao largo da sua costa após o naufrágio de um navio de guerra na quarta-feira, segundo o governo do país.
Não é claro a partir da declaração se o país considera que o segundo navio de guerra iraniano ao largo de sua costa é um alvo para ataques.
Pelo menos 87 pessoas morreram após o ataque na quarta-feira de um submarino dos EUA a uma fragata iraniana no Oceano Índico.
Another Iranian vessel reportedly “Bushehr” is currently in international waters close to Sri Lanka’s maritime border, and the government is working to provide maximum assistance to safeguard those onboard, Sri Lanka’s Minister Dr. Nalinda Jayatissa told Parliament (File Photo) pic.twitter.com/xsE1yYjuDg— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) March 5, 2026
Seis mortos em ataques israelitas no sul do Líbano
Seis membros de duas famílias foram mortos na quinta-feira em ataques no sul do Líbano, informou a imprensa estatal.
Segundo a Agência Nacional de Informação (Ani), um autarca de uma aldeia na região de Nabatiye e a mulher morreram num ataque aéreo. Numa aldeia vizinha, um ataque aéreo matou um casal e os seus dois filhos.
O exército israelita renovou as ordens de evacuação de vastas partes no sul do país. Até ao momento, o Líbano relatou 72 mortes desde segunda-feira, com os ataques contínuos a forçarem dezenas de milhares a abandonar as suas casas.
Chipre diz que drone que atingiu base aérea britânica partiu da capital libanesa
Chipre diz que o drone Shahed que atingiu uma base aérea britânica na costa sul da ilha foi lançado a partir de Beirute, avança a AP.
Um funcionário cipriota sob condição de anonimato confirmou na quinta-feira que o drone que danificou um hangar da RAF Akrotiri logo após a meia-noite de segunda-feira partiu da capital libanesa.
Mais dois drones detetados ao meio-dia de segunda-feira foram intercetados por aviões de guerra britânicos.
China "intensamente envolvida" em esforços para mediar conflito no Médio Oriente
A China está "intensamente envolvida em esforços de mediação" do conflito no Médio Oriente, segundo o Ministério das Negócios Estrangeiros chinês.
O enviado especial do governo chinês para o Médio Oriente, Zhai Jun, irá "em breve visitar o Médio Oriente para fazer esforços positivos para aliviar as tensões".
Explosões ouvidas em Doha e em Manama
Explosões ecoaram sobre a capital do Qatar, Doha, e a capital do Bahrein, Manama, relatam jornalistas da AFP.
Os países do Golfo têm sido alvo de repetidos ataques com drones e mísseis iranianos, em retaliação às operações israelitas e norte-americanas contra o Irão.
Itália planeia enviar ajuda de defesa aérea para os estados do Golfo, diz Meloni
Itália está a planear enviar ajuda de defesa aérea para os países do Golfo diante dos ataques aéreos iranianos, disse a primeira-ministra Giorgia Meloni na quinta-feira.
"Como o Reino Unido, França e Alemanha, Itália pretende enviar assistência aos países do Golfo, especificamente no campo da defesa e em particular na defesa aérea", revelou Meloni à estação de rádio RTL 102.5, cita a Reuters.
"Isto não é só porque são nações amigas, mas acima de tudo porque dezenas de milhares de italianos vivem na região e cerca de 2.000 tropas italianas estão estacionadas lá - pessoas que queremos, e devemos, proteger", frisou.
Petroleiro dos EUA "em chamas" enquanto Irão lança ataques, relata imprensa iraniana
O Irão também lançou a sua própria onda de ataques durante a noite contra alvos de Israel e dos EUA.
O exército do país disse que lançou vários drones de ataque Arash de longo alcance durante a noite, visando tanques de combustível na base aérea Ramat David em Israel.
Um petroleiro dos EUA foi atingido no norte do Golfo Pérsico e está em chamas, informou a agência de notícias estatal iraniana Fars.
As alegações ainda não foram verificadas de forma independente.
EUA e Israel atacaram 105 locais civis no Irão, diz Cruz Vermelha iraniana
A Cruz Vermelha iraniana diz ter registado 1.332 ataques das forças israelitas e norte-americanas no Irão desde sábado, com incursões documentadas em 636 locais, incluindo pelo menos 105 locais civis.
Estes incluem 14 instalações médicas e sete edifícios da Cruz Vermelha, refere a organização, acrescentando que pelo menos 174 cidades foram atingidas.
Irão ameaça atacar navios dos EUA após ataque com torpedo a navio iraniano
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão acusou os EUA de "perpetrarem uma atrocidade no mar" ao afundar a fragata naval iraniana Dena, da qual se arrependeriam "amargamente".
"Os EUA perpetraram uma atrocidade no mar, a 2.000 milhas (3219 km) das costas do Irão", escreveu Abbas Araghchi na rede social X.
"A Fragata Dena, convidada da Marinha da Índia que transportava quase 130 marinheiros, foi atingida em águas internacionais sem aviso prévio", denunciou.
E ainda ameaçou: "Lembrem-se das minhas palavras: os EUA vão arrepender-se amargamente do precedente que abriram."
The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026
Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning.
Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk
Israel volta a emitir ordem de evacuação para o sul do Líbano
O exército israelita emitiu uma nova ordem para os residentes do sul do Líbano abandonarem as suas casas, avisando-os para "continuarem a evacuar o sul do rio Litani".
"Qualquer pessoa presente perto de elementos, instalações ou combate do Hezbollah corre perigo de vida. Qualquer casa usada pelo Hezbollah para fins militares pode ser alvo de ataques", avisam as Forças de Defesa de Israel.
Irão nega ter disparado míssil contra Turquia
As Forças Armadas do Irão negaram, esta quinta-feira, ter disparado um míssil contra a Turquia, que foi abatido ontem pela NATO, afirmando que Teerão respeita a soberania do país.
"As Forças Armadas da República Islâmica do Irão respeitam a soberania do país vizinho e amigo, a Turquia, e negam qualquer lançamento de mísseis em direção ao território do país", afirmou o Estado-Maior das Forças Armadas do Irão, informou a agência de notícias estatal Fars.
Os sistemas de defesa antimísseis aéreos da NATO sobre o Mediterrâneo oriental abateram o míssil balístico quando este se dirigia para o espaço aéreo turco, após ter passado pela Síria e pelo Iraque, afirmou Ancara.
Irão relata danos às instalações de abastecimento de água e eletricidade
O ministro da Energia do Irão Abbas Aliabadi diz que os ataques dos EUA-Israel causaram danos às instalações de abastecimento de água e eletricidade em várias partes do país, de acordo com a emissora IRIB.
O ministro garantiu que as instalações estão a ser reparadas para garantir a entrega ininterrupta do serviço.
Aliabadi alertou ainda que as pessoas devem ter cuidado com o consumo de água e eletricidade nesta fase.
Explosões em Teerão e Karaj após Israel anunciar "vaga alargada de ataques"
Ao sexto dia de conflito, ouvem-se explosões em Teerão e Karaj esta manhã, segundo os meios de comunicação estatal iraniana.
Isto acontece depois de Israel ter anunciado que estava a lançar uma "vaga alargada de ataques" contra a capital iraniana.
Um drone israelita Hermes foi abatido na região centro-ocidental de Hamedan esta manhã, segundo a agência de notícias estatal iraniana Tasnim.
Numa atualização anterior durante a noite, o exército israelita disse ter atacado os centros de comando do Hezbollah na capital libanesa. A força aérea "completou uma onda de ataques baseados em inteligência em Beirute contra vários centros de comando", lê-se no comunicado da IDF.