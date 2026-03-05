Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Profissionais de saúde descarregam de um veículo os corpos de marinheiros iranianos mortos no naufrágio do navio de guerra IRIS Dena fora das águas do Sri Lanka, em Galle
No Comment

Vídeo. Sri Lanka recebe corpos de marinheiros iranianos após naufrágio de navio de guerra

Últimas notícias:

Fontes oficiais informaram que os corpos de marinheiros iranianos mortos no naufrágio do navio de guerra IRIS Dena foram levados para a morgue de um hospital em Galle, no Sri Lanka, depois de um submarino dos EUA ter torpedeado o navio no oceano Índico.

Os corpos dos marinheiros iranianos mortos no naufrágio do navio de guerra IRIS Dena foram levados para a morgue do Hospital de Karapitiya, em Galle, no Sri Lanka.

Profissionais de saúde descarregaram os corpos de camiões e transportaram-nos para o interior das instalações, enquanto as autoridades coordenavam a resposta ao incidente.

Segundo responsáveis oficiais, a fragata iraniana afundou-se no oceano Índico, ao largo da costa sul do Sri Lanka, depois de ter sido atingida por um torpedo disparado por um submarino norte-americano.

A marinha do Sri Lanka indicou que pelo menos 87 marinheiros morreram e que dezenas continuam desaparecidos após o ataque.

Os sobreviventes resgatados no mar foram levados para hospitais da região para tratamento, enquanto prosseguiam as operações de busca e recuperação.

