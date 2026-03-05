Vídeo. Sri Lanka recebe corpos de marinheiros iranianos após naufrágio de navio de guerra

Os corpos dos marinheiros iranianos mortos no naufrágio do navio de guerra IRIS Dena foram levados para a morgue do Hospital de Karapitiya, em Galle, no Sri Lanka.
Profissionais de saúde descarregaram os corpos de camiões e transportaram-nos para o interior das instalações, enquanto as autoridades coordenavam a resposta ao incidente.
Segundo responsáveis oficiais, a fragata iraniana afundou-se no oceano Índico, ao largo da costa sul do Sri Lanka, depois de ter sido atingida por um torpedo disparado por um submarino norte-americano.
A marinha do Sri Lanka indicou que pelo menos 87 marinheiros morreram e que dezenas continuam desaparecidos após o ataque.
Os sobreviventes resgatados no mar foram levados para hospitais da região para tratamento, enquanto prosseguiam as operações de busca e recuperação.