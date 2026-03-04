Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Fumo ergue-se após um ataque aéreo israelita em Dahiyeh, subúrbios do sul de Beirute, Líbano, esta terça-feira,
Vídeo. Líbano contabiliza mortos e feridos após ataques israelitas em Beirute

Ataques aéreos israelitas atingem Beirute e o sul do Líbano em 3 de março de 2026, alargando o conflito com o Hezbollah e o Irão, causando dezenas de mortos, muitos feridos e abrigos sobrelotados.

Ataques atingiram os subúrbios do sul da capital, zonas frequentemente associadas ao Hezbollah. Moradores abandonaram bairros danificados, enquanto as escolas encerraram e alguns edifícios públicos foram transformados em abrigos de emergência.

As autoridades libanesas disseram que pelo menos 31 pessoas morreram e cerca de 149 ficaram feridas em ataques contra Beirute e outras partes do país entre 2 e 3 de março. Responsáveis sublinharam que estes números são provisórios e agregam vários locais. Um balanço claro apenas para os ataques a Beirute ainda não foi divulgado.

Organizações humanitárias distribuíram sacos-cama, roupa de inverno e colchões às famílias que procuram refúgio na cidade e arredores. Em simultâneo, o Hezbollah lançou drones e mísseis contra posições militares israelitas, segundo relatos regionais.

Para muitos em Beirute, os números continuam incertos. O que é evidente é a pressão crescente sobre hospitais, abrigos e o quotidiano, à medida que o conflito se aprofunda.

