Vídeo. Líbano contabiliza mortos e feridos após ataques israelitas em Beirute

Ataques atingiram os subúrbios do sul da capital, zonas frequentemente associadas ao Hezbollah. Moradores abandonaram bairros danificados, enquanto as escolas encerraram e alguns edifícios públicos foram transformados em abrigos de emergência.
As autoridades libanesas disseram que pelo menos 31 pessoas morreram e cerca de 149 ficaram feridas em ataques contra Beirute e outras partes do país entre 2 e 3 de março. Responsáveis sublinharam que estes números são provisórios e agregam vários locais. Um balanço claro apenas para os ataques a Beirute ainda não foi divulgado.
Organizações humanitárias distribuíram sacos-cama, roupa de inverno e colchões às famílias que procuram refúgio na cidade e arredores. Em simultâneo, o Hezbollah lançou drones e mísseis contra posições militares israelitas, segundo relatos regionais.
Para muitos em Beirute, os números continuam incertos. O que é evidente é a pressão crescente sobre hospitais, abrigos e o quotidiano, à medida que o conflito se aprofunda.