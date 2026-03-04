Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Robô humanoide AgiBot X2 a dançar
No Comment

Vídeo. Espanha: 5G domina o MWC de Barcelona com IA e robôs humanoides

Últimas notícias:

MWC de Barcelona em Espanha apresenta aplicações reais de IA e 5G, dos robôs humanoides às ambulâncias ligadas.

Evento de quatro dias atraiu mais de 100 000 delegados ao centro de exposições Fira, com empresas focadas em aplicações práticas da inteligência artificial e das redes 5G.

A empresa de robótica AgiBot, com sede em Xangai, apresenta robots humanoides concebidos para o comércio, receção e trabalho fabril. Os responsáveis defendem que a IA transformou os robots, que passaram de máquinas fixas a sistemas adaptáveis, capazes de responder em tempo real às pessoas e ao meio envolvente.

A Deutsche Telekom apresentou um assistente de chamadas com IA, chamado Magenta. O serviço oferece tradução em direto, resumos das chamadas e respostas a perguntas durante a conversa. Só é ativado quando solicitado e exige o consentimento de ambos os interlocutores. A empresa afirma que não grava as chamadas e que a ferramenta será lançada primeiro na Alemanha.

Outras demonstrações incluem ambulâncias conectadas que usam IA de periferia para enviar dados de pacientes aos hospitais através de 5G e transmissões 3D imersivas testadas pela NTT Docomo. A mensagem que percorre os pavilhões é simples: as redes deixaram de ser apenas uma questão de velocidade, passando a ligar máquinas, serviços e pessoas em contextos do dia a dia.

