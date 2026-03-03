Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Mulher passa junto de flores na embaixada do Irão em Moscovo, segunda-feira, 2 de março de 2026
No Comment

Vídeo. Rússia: apoiantes de Khamenei depõem flores em memorial improvisado em Moscovo

Últimas notícias:

Centenas de residentes juntaram-se em frente à embaixada do Irão em Moscovo para depositar flores e rezar junto a um memorial improvisado em homenagem ao falecido líder supremo, o aiatola Ali Khamenei

Iranianos pró-governamentais a viver em Moscovo e respetivos apoiantes reuniram-se na segunda-feira em frente à embaixada do Irão para depositar flores em homenagem ao falecido líder supremo do país, aiatola Ali Khamenei.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

As imagens mostravam retratos, flores e bandeiras colocados junto à entrada da embaixada, com a polícia presente no local.

Vários participantes apresentaram condolências e descreveram a sua morte como uma grande perda.

A concentração decorreu numa altura de escalada das tensões, após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE