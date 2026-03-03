Vídeo. Rússia: apoiantes de Khamenei depõem flores em memorial improvisado em Moscovo

Iranianos pró-governamentais a viver em Moscovo e respetivos apoiantes reuniram-se na segunda-feira em frente à embaixada do Irão para depositar flores em homenagem ao falecido líder supremo do país, aiatola Ali Khamenei.
As imagens mostravam retratos, flores e bandeiras colocados junto à entrada da embaixada, com a polícia presente no local.
Vários participantes apresentaram condolências e descreveram a sua morte como uma grande perda.
A concentração decorreu numa altura de escalada das tensões, após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.