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Um homem observa um edifício destruído atingido por um ataque aéreo israelita na aldeia de Burj al-Shemali, perto da cidade portuária sulista de Tiro
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Vídeo. Líbano: retiram corpos dos escombros perto de Tiro após ataque israelita mortal

Últimas notícias:

Equipas de resgate libanesas retiraram corpos dos escombros em Burj al-Shamali, perto da cidade costeira de Tiro, em 27 de maio, um dia depois de um ataque israelita que, segundo o Ministério da Saúde do Líbano, matou pelo menos 14 pessoas

Prosseguem as operações de salvamento nas imediações de Tiro, onde as autoridades e os residentes locais continuam à procura de sobreviventes e a avaliar a dimensão da destruição provocada pelos ataques.

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Imagens do local mostram equipas de emergência a escavar entre os escombros de edifícios destruídos no sul do Líbano, enquanto moradores inspeccionam os danos, procuram familiares desaparecidos e tentam recuperar pertences dos destroços.

Os ataques inserem-se numa escalada mais ampla no sul do Líbano, onde o ministério da Saúde afirma que pelo menos 31 pessoas morreram em ataques israelitas na terça-feira, apesar de um acordo de cessar-fogo destinado a conter as hostilidades entre Israel e o Hezbollah. Responsáveis locais alertam que a continuação dos bombardeamentos pode provocar novos deslocamentos de população e mais danos em infraestruturas civis.

Israel afirma estar a intensificar as operações militares no sul do Líbano, enquanto o Hezbollah anunciou confrontos com tropas israelitas a norte do rio Litani, esta quarta-feira. Num comunicado, o grupo apoiado pelo Irão disse que os seus combatentes se encontram em confronto com forças israelitas na localidade de Zawtar al-Sharqiyah, perto de uma zona onde operam tropas de Israel.

A retoma da violência está a alimentar receios de um confronto mais alargado ao longo da fronteira, após meses de trocas de fogo intermitentes entre os dois lados.

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