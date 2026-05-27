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Peregrinos muçulmanos atiram seixos às colunas, no apedrejamento simbólico do diabo, último ritual anual do hajj, em Mina
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Vídeo. Arábia Saudita: mais de 1,5 milhões de peregrinos cumprem ritual de apedrejamento em Mina

Últimas notícias:

Mais de 1,5 milhões de peregrinos muçulmanos reuniram-se em Mina, na Arábia Saudita, em 27 de maio, para cumprir o ritual simbólico da lapidação, etapa central da peregrinação anual ao Hajj.

Peregrinos atravessaram a vasta cidade de tendas nos arredores de Meca, levando consigo seixos apanhados durante a noite em Muzdalifah, antes de atirarem sete pedras a cada um dos três grandes pilares que simbolizam o diabo.

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Imagens de Meca mostravam milhares de fiéis a dar voltas em redor da Caaba, na Grande Mesquita, enquanto as autoridades sauditas reforçavam a segurança e as medidas de gestão de multidões num dos dias mais movimentados da época de peregrinação.

Este ritual assinala a história do profeta Ibrahim que, segundo a tradição islâmica, resistiu às tentativas do diabo de o impedir de cumprir a ordem de Deus para sacrificar o filho Ismail. Concluída a cerimónia do apedrejamento, muitos peregrinos raparam a cabeça, enquanto as mulheres cortaram uma pequena parte do cabelo, marcando as fases finais da Hajj. Alguns fiéis realizaram ainda sacrifícios de animais associados ao Eid al-Adha, celebrado por muçulmanos em todo o mundo.

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