Vídeo. Arábia Saudita: mais de 1,5 milhões de peregrinos cumprem ritual de apedrejamento em Mina

Peregrinos atravessaram a vasta cidade de tendas nos arredores de Meca, levando consigo seixos apanhados durante a noite em Muzdalifah, antes de atirarem sete pedras a cada um dos três grandes pilares que simbolizam o diabo.

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Imagens de Meca mostravam milhares de fiéis a dar voltas em redor da Caaba, na Grande Mesquita, enquanto as autoridades sauditas reforçavam a segurança e as medidas de gestão de multidões num dos dias mais movimentados da época de peregrinação.

Este ritual assinala a história do profeta Ibrahim que, segundo a tradição islâmica, resistiu às tentativas do diabo de o impedir de cumprir a ordem de Deus para sacrificar o filho Ismail. Concluída a cerimónia do apedrejamento, muitos peregrinos raparam a cabeça, enquanto as mulheres cortaram uma pequena parte do cabelo, marcando as fases finais da Hajj. Alguns fiéis realizaram ainda sacrifícios de animais associados ao Eid al-Adha, celebrado por muçulmanos em todo o mundo.