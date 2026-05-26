Vídeo. Peru: palhaços enchem ruas de Lima no desfile anual do Dia do Riso

Palhaços com rostos maquilhados, sapatos enormes e trajes coloridos desfilaram em frente ao Palácio do Governo, enquanto turistas paravam para filmar o evento na capital, com quase 10 milhões de habitantes. Segundo os organizadores, a celebração homenageia José Álvarez Vélez, mais conhecido como Tony Perejil, um artista muito querido que dedicou a carreira a levar alegria às comunidades pobres até à sua morte, em 1987.
O evento não é oficialmente reconhecido pelo governo peruano, apesar de o país celebrar formalmente muitos pratos e bebidas tradicionais. Ainda assim, artistas de todo o Peru viajaram até Lima com as famílias para participar no encontro organizado pela maior associação de palhaços do país. Cartazes com os dizeres «Mais palhaços, menos políticos» foram exibidos durante o desfile, espelhando o humor e a sátira social frequentemente associados aos espetáculos de rua peruanos.