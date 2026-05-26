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Visitantes refrescam-se com água de aspersores num dia de calor no Open de França de ténis
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Vídeo. Europa Ocidental sofre com onda de calor que bate recordes

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A Europa Ocidental enfrenta calor recorde no fim de maio, com França, Reino Unido e Espanha a sofrer até mais 11 ºC e autoridades a alertar para riscos acrescidos para a saúde.

Em França, as autoridades colocaram vários departamentos do oeste sob alerta amarelo de onda de calor a partir da hora de almoço de segunda-feira, à medida que as temperaturas subiam muito acima das médias para a época. Em Nantes, os termómetros atingiram cerca de 34 a 35 ºC, batendo recordes locais de maio, incluindo o máximo de 34,3 ºC.

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Do outro lado do Canal, o Reino Unido registou o dia de maio mais quente desde o início dos registos nacionais. As temperaturas atingiram 34,8 ºC em Kew Gardens, em Londres, superando o anterior recorde de maio, de 32,8 ºC, estabelecido em 1922 e igualado em 1944.

Parques, fontes e espaços públicos sombreados encheram-se de residentes e turistas à procura de alívio para o calor, enquanto as autoridades de saúde apelaram a que as pessoas se mantivessem hidratadas e evitassem atividades ao ar livre nas horas de maior calor.

Mais a sul, os meteorologistas alertaram que as temperaturas em partes de Espanha poderão subir para valores na casa dos 35 ºC ainda esta semana, com algumas regiões do interior a deverem aproximar-se ou mesmo ultrapassar ligeiramente os 38 ºC. Os previsores descrevem estas condições como muito invulgares para o final de maio e um sinal de extremos de calor precoces cada vez mais frequentes.

Os cientistas dizem que as alterações climáticas estão a tornar as ondas de calor na Europa mais precoces, mais longas e mais intensas. Neste episódio de fim de maio, as temperaturas subiram até 10 ou 11 ºC acima das médias sazonais em partes de França, do Reino Unido e de Espanha. O calor já foi associado a vários casos de doenças relacionadas com o calor e à morte de um homem que sofreu uma paragem cardíaca durante uma corrida em Paris, no fim de semana.

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