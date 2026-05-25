Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Participantes disputam a prova de descida masculina no tradicional concurso anual de corrida ao queijo em Cooper's Hill, em Brockworth
No Comment

Vídeo. Reino Unido: corrida centenária de queijo em Brockworth atrai público de toda a Europa

Últimas notícias:

A famosa corrida anual do queijo voltou a encher Brockworth de caos e entusiasmo a 25 de maio, com participantes a descerem uma encosta quase vertical atrás de uma roda de Double Gloucester.

Centenas de concorrentes e espectadores encheram as íngremes encostas de Cooper’s Hill enquanto os participantes corriam colina abaixo, a alta velocidade, atrás de uma roda de queijo Double Gloucester que rolava pela encosta. Vieram de países como a Alemanha, França e Países Baixos para participar numa prova não oficial, mas internacionalmente conhecida pelas quedas caóticas e pelos acidentes frequentes. Equipas de segurança esperavam no sopé da colina para amparar os concorrentes à passagem pela meta.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A edição de 2026 voltou a evidenciar o crescente alcance internacional da corrida. O neerlandês Niels Wennemars e a francesa Alix Heugas estiveram entre os vencedores aplaudidos pelo público. Josh Lowe, um dos participantes, comparou a descida a “um escorrega aquático, mas cheio de rochas”.

Os organizadores estimam que milhares de visitantes participem todos os anos no encontro em Gloucestershire, o que dinamiza o turismo local e os negócios da zona. O evento, que se acredita remontar a vários séculos, permanece em grande medida inalterado, apesar das sucessivas preocupações com a segurança devido à forte inclinação da colina e às quedas imprevisíveis.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE