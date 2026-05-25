Vídeo. Reino Unido: corrida centenária de queijo em Brockworth atrai público de toda a Europa

Centenas de concorrentes e espectadores encheram as íngremes encostas de Cooper’s Hill enquanto os participantes corriam colina abaixo, a alta velocidade, atrás de uma roda de queijo Double Gloucester que rolava pela encosta. Vieram de países como a Alemanha, França e Países Baixos para participar numa prova não oficial, mas internacionalmente conhecida pelas quedas caóticas e pelos acidentes frequentes. Equipas de segurança esperavam no sopé da colina para amparar os concorrentes à passagem pela meta.

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A edição de 2026 voltou a evidenciar o crescente alcance internacional da corrida. O neerlandês Niels Wennemars e a francesa Alix Heugas estiveram entre os vencedores aplaudidos pelo público. Josh Lowe, um dos participantes, comparou a descida a “um escorrega aquático, mas cheio de rochas”.

Os organizadores estimam que milhares de visitantes participem todos os anos no encontro em Gloucestershire, o que dinamiza o turismo local e os negócios da zona. O evento, que se acredita remontar a vários séculos, permanece em grande medida inalterado, apesar das sucessivas preocupações com a segurança devido à forte inclinação da colina e às quedas imprevisíveis.