O México está preparado para receber a seleção iraniana de futebol durante o Mundial de futebol deste verão, resolvendo pelo menos um dos problemas da equipa antes de uma digressão politicamente tensa pela América do Norte, por ocasião da competição de verão.

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Numa conferência de imprensa diária, na segunda-feira, a presidente Claudia Sheinbaum afirmou que o seu governo "não tem qualquer razão para lhes negar a possibilidade de permanecerem no México".

Durante o fim de semana, a menos de um mês do arranque do torneio, a seleção iraniana anunciou que vai transferir o seu estágio do Mundial do estado norte-americano do Arizona para Tijuana, para evitar complicações com vistos.

No entanto, os dois primeiros jogos da equipa terão lugar em Los Angeles e o terceiro em Seattle, tornando inevitáveis as questões relacionadas com a entrada nos Estados Unidos.

A Casa Branca ainda não respondeu às declarações de Sheinbaum.

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a sua administração está prestes a anunciar um acordo completo com o Irão para reabrir o estreito de Ormuz e pôr fim às hostilidades após semanas de conflito, mas Teerão contestou as alegações de progressos e ainda não foi apresentado qualquer acordo final.