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Manifestante anti-governamental provoca polícia de choque numa marcha liderada por estudantes universitários em protesto na Sérvia
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Vídeo. Confrontos violentos após protesto em massa em Belgrado

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Manifestantes confrontaram a polícia no centro de Belgrado após uma grande marcha no fim de semana a exigir eleições antecipadas, lançando very-lights e pedras, enquanto a polícia de choque respondeu com gás lacrimogéneo

Registaram-se confrontos no centro de Belgrado depois de dezenas de milhares de manifestantes se terem reunido para exigir eleições antecipadas e protestar contra o governo da Sérvia.

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Imagens de vídeo mostraram manifestantes a atirar sinalizadores, pedras e petardos contra a polícia de choque, enquanto os agentes avançavam pelas ruas e detinham várias pessoas.

Os manifestantes também viraram e incendiaram contentores do lixo à medida que veículos policiais entravam na zona.

A concentração insere-se num movimento mais amplo contra a corrupção, que surgiu após o desabamento mortal da cobertura de uma estação ferroviária em Novi Sad, em 2024.

As autoridades sérvias adiantaram que os envolvidos nos ataques à polícia enfrentarão processos judiciais.

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