Vídeo. Confrontos violentos após protesto em massa em Belgrado

Registaram-se confrontos no centro de Belgrado depois de dezenas de milhares de manifestantes se terem reunido para exigir eleições antecipadas e protestar contra o governo da Sérvia.
Imagens de vídeo mostraram manifestantes a atirar sinalizadores, pedras e petardos contra a polícia de choque, enquanto os agentes avançavam pelas ruas e detinham várias pessoas.
Os manifestantes também viraram e incendiaram contentores do lixo à medida que veículos policiais entravam na zona.
A concentração insere-se num movimento mais amplo contra a corrupção, que surgiu após o desabamento mortal da cobertura de uma estação ferroviária em Novi Sad, em 2024.
As autoridades sérvias adiantaram que os envolvidos nos ataques à polícia enfrentarão processos judiciais.